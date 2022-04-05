"Семья вдохновляет 10 минут в день": Зеленский рассказал, где черпает силы во время вийны

Владимир Зеленский с супругой и детьми / Офис президента

Владимир Зеленский признался, что его вдохновляет своя семья, гнев и вера ‒ украинцы разорвут русских оккупантов. Об этом он рассказал во время интервью украинским СМИ 5 апреля.

"Я не могу вам ответить, наверное. Первый раз так, чтобы вы меня поймали в нормальном смысле слова. У меня нет ответа. Я просто живу. Просыпаюсь рано и начинаю жить и работать, а потом ночью ложусь спать", – говорит Зеленский.

Президент добавляет, что он просто живет по графику и не дает волю эмоциям. С семьей ему удается пообщаться 5 минут утром и 5 минут вечером. И это дает ему вдохновение. Равно как и гнев с ненавистью.

"Говорят, что нельзя, чтобы у человека было такое ощущение, особенно верующие люди. Да простят, я живу этим. Ну и великая вера в победу. Большая вера, что мы их разорвем", – подытожил Зеленский.

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Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская, которая решила остаться в стране после вторжения России, призналась, почему так вышло и как дети реагируют на происходящее.

В интервью изданию La Repubblica она рассказала, что каждый украинец может покинуть страну, если не может помочь в защите от страны-агрессора.

"Мой муж здесь, я здесь. Каждый имеет право уехать. Если вы не можете помочь с защитой (страны - ред.), то вам лучше уехать. Гражданские лица не должны становиться живыми щитами или жертвами. К тому же, если здесь остается много мирных жителей, военным сложно защищать города. Поэтому семьям, особенно детям и пожилым людям, необходимо покинуть зону боевых действий. Лучше быть беженцем, чем умереть", - отметила Зеленская.