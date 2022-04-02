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"Лучше быть беженцем, чем умереть": Зеленская рассказала, почему вместе с детьми не покинула Украину

2 апреля 2022, 16:37

Семьям, особенно детям и пожилым людям, необходимо покинуть зону боевых действий, заявила первая леди.

Зеленская рассказала, почему вместе с детьми не покинула Украину / instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая решила остаться в стране после вторжения России, призналась, почему так вышло и как дети реагируют на происходящее.

В интервью La Repubblica она рассказала, что каждый украинец может покинуть страну, если не может помочь в защите от страны-агрессора.

"Мой муж здесь, я здесь. Каждый имеет право уехать. Если вы не можете помочь с защитой (страны - ред.), то вам лучше уехать. Гражданские лица не должны становиться живыми щитами или жертвами. К тому же, если здесь остается много мирных жителей, военным сложно защищать города. Поэтому семьям, особенно детям и пожилым людям, необходимо покинуть зону боевых действий. Лучше быть беженцем, чем умереть", - отметила Зеленская.

По словам жены президента Украины, детям ничего не приходилось объяснять после вторжения России - они все видят своими глазами.

Читайте также"Мое восхищение и поклон вам": Елена Зеленская выразила благодарность украинским женщинам"Александра уже большая, ей 17, но за этот месяц она как будто повзрослела. Мы обсуждаем новости, как между взрослыми. Кириллу 9 лет, и он всегда думает о том, когда мы победим. Он строит планы и стратегии... в этом он герой, потому что он всего лишь ребенок. Мечтает встретить своих друзей, по которым очень скучает, ведь постоянно о них говорит. Мне очень повезло, что мне не придется расставаться со своими детьми. Не знаю, как бы я выжила без них. Могу сказать, что я не их опора, а они мне помогают", - призналась первая леди Украины.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей с просьбой, и призвала Верховную Раду стать посредником в организации гуманитарных коридоров.

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