glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Шантаж и угроза эскалации: Резников назвал стратегическую цель оккупантов РФ

17 января 2023, 18:09
У оккупантов есть желание сохранить собственный "режим", подчеркнул министр обороны Украины.
Резников, армия РФ
Алексей Резников назвал цель российских оккупантов / Фото informnapalm.org, УНИАН

Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, потому что хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, россияне осознают провал их "специальной военной операции". Такое мнение глава Минобороны высказал в интервью японской телекомпании NHK.

Он обратил внимание на то, что теперь у оккупантов есть только одна цель – сохранить собственный "режим".

Министр обороны Украины уверен в том, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации.

Он уверен в том, что российские захватчики хотят сохранить лицо и представить себя победителями.

Собеседник пояснил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою "военную операцию" как успешную для своего электората.

Резников добавил, что Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Читайте еще:

Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:09

Шантаж и угроза эскалации: Резников назвал стратегическую цель оккупантов РФ

17:58

Баловни фортуны: четыре знака восточного гороскопа ждет неслыханное богатство в год Кролика

17:57

Можно позавидовать: мама Наташи Королевой раскрыла, какую пенсию получает в СШАВидео

17:34

"Для выполнения задач": РФ перебросила в Беларусь бомбардировщики Су-34 - чего ожидать УкраинеВидео

17:32

"Объявления о мобилизации" в Киеве: стало известно, кого ждут в военкоматахВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:10

Украину скует сильнейший гололед: синоптики шокировали прогнозомВидео

16:48

"Это против наших правил": Вучич "наехал" на РФ из-за вербовки сербов для убийств украинцевВидео

16:46

"Все плохо": оккупанты опровергают заявления пропагандистов о захвате Соледара РФВидео

16:44

Селена Гомес завела новый роман: раскрыта личность избранника

Реклама
16:43

"Товар" для избранных: зачем в СССР консервировали воду

16:05

Эксперт оценил вероятность полумиллионной мобилизации в РФ для нового наступленияВидео

15:44

Кличко в Давосе обсудил с вице-канцлером Германии поставки в Украину Леопардов и другого вооружения

15:40

Пить или не пить: что будет с водой при повторном кипячении

15:13

Доллар по 40 останется в мечтах: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие месяцыВидео

15:04

Мобилизация 500 тысяч человек и революция в РФ: историк объяснил, чем обернется авантюра ПутинаВидео

15:02

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

15:01

РФ и Беларусь будут наступать на Киев - польский аналитикВидео

14:53

Точка в скандале со "сбитой ракетой" в Днепре: Арестович уволен – ОПВидео

14:45

"Меня уже нет, я умираю": Стас Садальский раскрыл последние слова Вахтанга КикабидзеВидео

14:44

"Сын похабно рисует Путина": свихнувшийся Бардаш поведал о личной жизниВидео

Реклама
14:33

Угроза новых ударов РФ по Киеву ракетами С-400: эксперт назвал "противоядие"Видео

14:27

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

14:13

Не тормозить и дать добро на Leopard для Украины: союзники Германии разнесли Шольца – ReutersВидео

13:54

Полдня без электроэнергии: украинцев предупредили об ужесточении отключенийВидео

13:54

"Мог репатриироваться в Германию, но умер за Путина": ВСУ ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца"

13:32

От судьбы не ушел: выживший на войне в Украине оккупант самоликвидировался на родине

13:24

РФ не смогла захватить Соледар: ВСУ отражают атаки и жгут оккупантовВидео

12:58

Сухое прощание: Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись

12:49

Наступление России и падение режима Путина: историк сделал прогноз по войне в УкраинеВидео

12:20

Умер, не доехав на фронт: в РФ оккупанта похоронили в долг

11:59

В Москве обнаружили мумифицированное тело актера из сериала Папины дочки

11:57

"Путин – это современный Гитлер, ему пора готовиться к гробу" – ДаниловВидео

11:50

"Сгубил молодость Пугачевой": Галкин публично унизил КиркороваВидео

11:47

Дуда объявил о передаче Украине около 14 танков Leopard

11:34

И рыбку съесть, и от душка избавиться: как убрать неприятный запах рыбы с одежды, рук и всей кухни

11:24

Число жертв российской ракеты в Днепре выросло до 44, под завалами нашли тело еще одного ребенка

11:15

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

11:14

Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИВидео

11:11

Арестович написал заявление об уходе с должностиВидео

11:03

РФ ударила по дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22 - разведка Британии

Реклама
11:00

С Крещенским сочельником 2023 – теплые поздравления со Щедрым вечером в открытках и стихах

11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

10:50

"Не говорите, что я герой": Положинский пожаловался на здоровьеВидео

10:40

Дальнобойные ракеты Украине для борьбы с РФ: в Пентагоне заявили, что пора решать вопросВидео

10:36

Угроза масштабного наступления РФ: эксперт назвал вероятные срокиВидео

10:34

"Мы не должны перегнуть палку": глава МИД Австрии призвал к "чувству меры" по отношению к РФ

10:17

Россиянка пожаловалась на то, как сторонилась ее украинка на "Мисс Вселенная"Видео

10:15

Величайшие дамские угодники и сердцееды: 5 мужских имен, владельцы которых не могут жить без изменВидео

10:04

Рецидивист стал "героем": ВСУ ликвидировали уголовника-вагнеровца

10:00

Избавляемся от герпеса за 1 день: симптомы и действенные народные средства от простуды

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять