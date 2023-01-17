Шантаж и угроза эскалации: Резников назвал стратегическую цель оккупантов РФ

У оккупантов есть желание сохранить собственный "режим", подчеркнул министр обороны Украины.

Алексей Резников назвал цель российских оккупантов / Фото informnapalm.org, УНИАН

Россия угрожает Украине эскалацией конфликта, потому что хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, россияне осознают провал их "специальной военной операции". Такое мнение глава Минобороны высказал в интервью японской телекомпании NHK.

Он обратил внимание на то, что теперь у оккупантов есть только одна цель – сохранить собственный "режим".

Министр обороны Украины уверен в том, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации.

Он уверен в том, что российские захватчики хотят сохранить лицо и представить себя победителями.

Собеседник пояснил, что россияне стремятся захватить Донецкую и Луганскую области, пытаясь представить свою "военную операцию" как успешную для своего электората.

Резников добавил, что Украина не отступит от своей позиции, что она начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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