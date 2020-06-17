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Политолог рассказал, зачем Шарий вывел своих сторонников на протесты

17 июня 2020, 16:55

Как считает эксперт, логика действий Анатолия Шария и его сторонников крайне проста и логична.

Партия Шария
Политолог рассказал, зачем Шарий вывел своих сторонников на протесты / УНИАН

Известный украинский политолог и историк (руководитель фонда "Украинская политика) Кость Бондаренко специально для Главреда дал комментарий по утренней акции протеста, которую 17 июня в правительственном квартале провели сторонники блогера Анатолия Шария.

"Однозначно эта акция имела политическое значение. Оно заключалось в том, что впервые со времен Майдана удалось организовать массовую протестную акцию не сторонникам власти, националистам, ветеранам АТО или героям Майдана, а их оппонентам", ‒ заявил эксперт.

Бондаренко считает, что в уже самом скором времени и другие (помимо радикальных и националистических) политические силы будут устраивать масштабные акции протеста.

"Лед тронулся. Дальше будут другие акции - другие политические силы также начнут выводить людей, потому что сегодня стало понятно, что уже можно и нет диктата со стороны улицы и радикалов, ведь их время уже прошло. И это при том, что несколько дней до того с их стороны звучали призывы к единомышленникам", ‒ считает эксперт.

Читайте также"Вова, выходи": под стенами ОП сторонники Шария и националисты проводят акции протестаБондаренко также полагает, что Шарий со сторонниками будет стараться уже ближайшей осенью сыграть на электоральном поле президента Владимира Зеленского.

"Неизвестно, какими были мотивы самого Шария - возможно, это был для него обзор своих сил и организационных возможностей, а, возможно, и попытка громкой политической заявки. Но по факту эта акция показала, что радикалы потеряли монополию на массовые акции и другая часть общества будет все более активно заявлять о себе. Если говорить об ударе по Зеленскому, который могла нанести эта акция, то пока он не такой сокрушительный. Ведь последняя социология показывает, что нарастает недовольство в среде политикума, но не в обществе, потому что резкого обвала рейтинга нет. Но осенью рейтинги Зеленского уже могут посыпаться. И Шарий, в свою очередь, понимает, что у него с президентом один и тот же электорат - избиратели с Юго-Востока и центра и в случае, если посыплется рейтинг президента, то эти люди могут перейти к его политической силе", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, ранее, утром 17 июня 2020 сторонники Анатолия Шария устроили митинг под зданием Офиса президента. Затем они отправились к зданию Министерства внутренних дел (улица Богомольца). По пути на них напали идеологические противники из числа националистов. Сторонников Шария забросали газовыми и дымовыми шашками.

Анатолий Шарий протесты местные выборы Владимир Зеленский Партия Шария
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