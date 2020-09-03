Шмыгаль прокомментировал стипендию для Зеленского-старшего

Александр Зеленский заслуживает получение пожизненной стипендии - считает премьер / Фото: from-ua.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отец президента Александр Зеленский может получить пожизненную стипендию от государства.

В Facebook глава правительства написал об обращении трудового коллектива Криворожского университета экономики и технологий, который высказал недовольство в связи с тем, что правительство не рассмотрело вопрос о предоставлении пожизненной стипендии доктору технических наук Александру Зеленскому.

По словам премьера, сотрудники учебного заведения неоднократно вносили имя Зеленского в представление и просили "обеспечить объективную оценку заслуг" профессора.

"2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября – дня работника образования", – написал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что по причине резонанса в данном вопросе возникли спекуляции.

Как ранее сообщалось, отец президента Украины Александр Зеленский прокомментировал инициативу о присвоении ему пожизненной стипендии.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, рассказал о том, что Александр Зеленский попал в список законопроекта после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.