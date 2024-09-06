УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Силы ПВО уже сбили 27 "Шахедов", еще несколько летают на севере страны

Анна Ярославская
6 сентября 2024, 09:05
28
Противовоздушная оборона работала в 13 областях Украины.
Атака дронов, спасатель ГосЧС
Сбиты 27 ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 6 сентября россияне атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, одной противорадиолокационной ракетой Х-31П и также 44-мя ударными дронами типа "Shahed". Силам ПВО удалось сбить 27 вражеских дронов.

Как сообщили Воздушные силы, к отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отмечается, что восемь дронов локационно потеряны - вероятно упали под влиянием средств РЭБ. Один вернулся на территорию оккупированого Донбасса, еще несколько летают на севере страны.

видео дня

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Львовщину атаковали "Шахеды" - что известно

В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв. Регион был атакован вражескими "Шахедами".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за падения обломков дронов вблизи Львовской общины вспыхнул пожар - горят складские помещения вблизи села Малехов.

Информации о пострадавших пока нет. Спасатели тушат пожар.

Как сообщал Главред, в ночь на 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли два раектных удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".

Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили десятки пострадавших.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Силы ПВО уже сбили 27 "Шахедов", еще несколько летают на севере страны

Силы ПВО уже сбили 27 "Шахедов", еще несколько летают на севере страны

09:05 Украина
Россияне приготовили план захвата двух важных городов: в ISW раскрыли цель оккупантов

Россияне приготовили план захвата двух важных городов: в ISW раскрыли цель оккупантов

08:48 Украина
Дальности ATACMS не хватит, чтобы сбить: чем опасно появление иранских ракет у России

Дальности ATACMS не хватит, чтобы сбить: чем опасно появление иранских ракет у России

08:10 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 21238

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание 15418

Ударит +12 градусов: когда в Украине будет похолодание

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд 9356

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы 6946

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

Последние новости

09:26

"Каре - значит развод": предательница Тодоренко сделала ошеломляющее заявление

09:14

Британия предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО: в чем их преимущества

09:08

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способВидео

09:05

Силы ПВО уже сбили 27 "Шахедов", еще несколько летают на севере страны

09:01

"Смириться сложно": жена путиниста Игоря Николаева высказалась о второй беременности

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
08:48

Россияне приготовили план захвата двух важных городов: в ISW раскрыли цель оккупантов

08:31

США помогут Украине подготовиться: Кирби сделал заявление о мирных переговорах с РФ

08:14

"Нерукопожатная личность": Басков не сможет увидеть родного сына

08:10

Дальности ATACMS не хватит, чтобы сбить: чем опасно появление иранских ракет у Россиимнение

Реклама
07:58

ВСУ мощно выбили россиян и освободили более 5 кв. км: в DeepState раскрыли детали

07:39

Наступление РФ на Угледар: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

07:05

Надо иметь "зрение орла", чтобы найти булавку среди скрепок: на загадку дается всего 9 секунд

06:40

Львовщину атаковали "Шахеды": прогремел взрыв и вспыхнул пожар

06:10

Последнее лето Россиимнение

05:00

"По пять тысяч": как зарабатывает на жизнь сын путинистов Тарзана и Наташи Королевой

04:30

У Зеленского резко ответили на предложение Путина насчет мирных переговоров

04:00

Вступление Беларуси в войну: эксперт рассказал, что задумал Лукашенко

03:34

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

03:04

Перевод часов на зимнее время 2024: когда готовиться украинцам, дата

02:22

Почему всегда нужно умывать лицо по утрам: в Сети удивили причиной

Реклама
02:12

Все превратилось в пепел: огонь уничтожил половину села в Харьковской областиФотоВидео

01:35

"РФ может провести контрнаступление на Курщине зимой": эксперт раскрыл планы Путина

00:55

Путинистка Валерия неожиданно поддержала Украину

00:43

Все горело и дымило: ВСУ уничтожили оккупантов термобарическими снарядамиВидео

05 сентября, четверг
23:55

На коленях и в слезах: Симоньян устроила цирк в школе Беслана

22:36

РФ может проиграть: Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении

22:25

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

22:13

Что значит "ні на шаг": почему многие заблуждаются относительно этого выраженияВидео

22:13

Вы неправильно заряжали iPhone: мужчина показал гениальный лайфхак: мужчина показал гениальный лайфхакВидео

22:04

ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении - Сырский

21:47

"Обделался": кум беглеца Влада Ямы рассказал о его возвращении в Украину

21:29

"Непростые моменты": предательница Ани Лорак заныла из-за проблем с дочерью

21:13

На Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК: реакция омбудсмена

20:50

Что лучше всего привлекает деньги и успех: какой талисман обязательно должен быть дома

20:27

Появились хорошие новости: какими будут графики отключения света 6 сентября

20:26

Путин до сих пор верит, что может победить Украину, но его ждут болезненные изменения - FT

20:22

СМИ раскрыли главный нюанс ядерной "вундерваффе" России

20:12

Удары по РФ: Стефанчук обсудил со спикером Джонсоном снятие ограничений

19:50

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

19:30

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

Реклама
19:12

Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

19:10

Иран передает России баллистические ракеты?мнение

19:07

Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

19:02

790 "Шахедов" и 228 крылатых ракет: РФ в августе нанесла самые мощные удары по УкраинеВидео

18:54

В НАТО о ходе Курской операции: Украина "многого" достигла

18:45

Почему нелогично снижать учетную ставку и какова причина упадка бизнеса в прифронтовых регионах: экономист указал на ошибку НБУ

18:23

Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

18:19

Спасти сына от редкой болезни: отец придумал собственное лекарство

18:08

Рада поддержала назначения новых министров. Кто они?

18:07

В Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о "смерти Шуфрича"

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять