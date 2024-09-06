Силы ПВО уже сбили 27 "Шахедов", еще несколько летают на севере страны

В ночь на 6 сентября россияне атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, одной противорадиолокационной ракетой Х-31П и также 44-мя ударными дронами типа "Shahed". Силам ПВО удалось сбить 27 вражеских дронов.
Как сообщили Воздушные силы, к отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Отмечается, что восемь дронов локационно потеряны - вероятно упали под влиянием средств РЭБ. Один вернулся на территорию оккупированого Донбасса, еще несколько летают на севере страны.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
Львовщину атаковали "Шахеды" - что известно
В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв. Регион был атакован вражескими "Шахедами".
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за падения обломков дронов вблизи Львовской общины вспыхнул пожар - горят складские помещения вблизи села Малехов.
Информации о пострадавших пока нет. Спасатели тушат пожар.
Как сообщал Главред, в ночь на 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли два раектных удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".
Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили десятки пострадавших.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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