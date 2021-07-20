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Скандал из-за отказа принять на работу украиноязычную девушку: Columb Trade уволила HR-менеджера

20 июля 2021, 09:38
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В компании Columb Trade пообещали "провести работу над ошибками", а сам инцидент списали на "человеческий фактор".

Менеджер по персоналу ранее извинилась перед Викторией Юхимец за свои слова / скриншот видео facebook.com/viktoria.yukhymets

Компания Columb Trade, которая недавно попала в языковой скандал, сообщила об увольнении HR-менеджера, которая отказала в работе Виктории Юхимец из-за того, что девушка разговаривает на украинском языке.

Сотрудница Columb Trade заявила претендентке на должность, что общение в компании происходит на русском языке, мол, это "корпоративная культура", поэтому украиноязычной сотруднице будет "некофмортно".

"Недавно во время проведения собеседования наша уже бывшая сотрудница позволила себе замечания и комментарии, неприемлемые не только для компании, но и такие, которые нарушают украинские законы. Сегодня Панасюк Дарья Павловна была уволена", - говорится в сообщении Columb Trade в Facebook.

В компании поблагодарили всех неравнодушных за освещение ситуации и пообещали "провести работу над ошибками".

"Просим с пониманием отнестись к тому, что иногда срабатывает человеческий фактор. Мы гордимся, что в нашей команде работают участники боевых действий АТО и ООС, разделяем их ценности и придерживаемся украинских законов", - добавили в Columb Trade.

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Как сообщал Главред, компания Columb Trade обнародовала извинения только после того, как была обнародована запись разговора Виктории Юхимец с представительницей компании, а также после обращения Відсічі к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой и Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

Напомним, ранее сотрудница IT-компании из Киева Анастасия Польских, которая ведет свой блог в соцсетях, опозорилась заявлением об украинском языке. Она раскритиковала новые нормы закона о языке, назвав украинский язык "мерзким".

После того как ее раскритиковали в Сети, она удалила пост, заявив, что не хочет "унижаться перед больными людьми", а также поблагодарила за "пиар".

Позднее стало известно о том, что девушку уволили.

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