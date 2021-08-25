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"Слава Украине" и гимн: украинцы отмечали День независимости на борту самолета

25 августа 2021, 19:34
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Очевидцы рассказали, что пилот в тот день здоровался с пассажирами только лозунгом Слава Украине.

Украинцы пели гимн на борту самолета

24 августа Украина отмечала свой 30-й День рождения, День Независимости. Граждане нашей страны праздновали в каждом уголке планеты, пишет 24 канал.

Например, пассажиры самолета, направлявшегося в Египет, пели гимн прямо на борту.

Самолет SkyUp Airlines направлялся из Львова в Египет 24 августа. Очевидцы рассказали, что пилот в тот день здоровался с пассажирами только лозунгом Слава Украине.

После этого люди решили спели гимн Украины. Патриотический настрой поддержали почти все пассажиры.

Напомним, вечером 24 августа на НСК Олимпийский прошел торжественный концерт ко Дню независимости с 34 знаменитыми украинскими артистами. Который теперь можно полностью смотреть онлайн.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве концерт легендарного итальянского тенора Андреа Бочелли в рамках программы празднования Дня Независимости закончился скандалом.

В центре Киева, у анонсированного места проведения концерта, собралось много людей, однако охрана и полиция отказались пропускать зрителей.

viber
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