В Киеве концерт ко Дню независимости закончился коллапсом в метро и жуткой давкой

В метро образовались громадные очереди после концерта / ТСН

В Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины в Национальном спортивном комплексе Олимпийский прошел праздничный концерт Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны.

После концерта множество людей устремились в метро, однако подземка не смогла справиться с наплывом пассажиров, сообщает ТСН.

Сначала на станциях метро образовались очереди, а после турникеты сломались и не сканировали билеты.

По данным издания, сначала на нескольких станциях метро образовались очереди, так как работали только одни двери.

После турникеты сломались и перестали сканировать билеты. "В метро застряло множество людей без масок", - утверждает ТСН.

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/ ТСН

Издание сообщает, что полиция не реагировала на проблемную ситуацию в метрополитене.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве концерт легендарного итальянского тенора Андреа Бочелли в рамках программы празднования Дня Независимости закончился скандалом.

В центре Киева, у анонсированного места проведения концерта, собралось много людей, однако охрана и полиция отказались пропускать зрителей.

Правоохранители утверждали, что для допуска на концерт необходимо было предъявить специальный пригласительный.

В сообщении отмечается, что в официальной программе мероприятий указано, что концерт бесплатный, а о каких-либо пропусках речь не шла.