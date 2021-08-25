"Слышны взрывы": в Киеве на Позняках вспыхнул пожар в частном доме

Пожар на позняках / Скрин

Вечером в среду, 25 августа, вспыхнул мощный пожар в частном доме на столичных Позняках, сообщает в Telegram Киев Оперативный.

"Местные говорят, что слышали также некоторые взрывы. Спасатели ДСНС уже на месте", - говорится в сообщении.

Огонь уже охватил 100 "квадратов", рассказали спасатели.

"По адресу улица Григоренко, 12а горит частный жилой дом. Площадь составляет 100 кв.м. Что касается взрывов, о которых сообщают в соцсетях, не исключено, что могут взрываться, например, газовые баллоны", - рассказали в столичном управлении ГСЧС.

Напомним, ранее в Запорожье вспыхнул огнем жилой многоквартирный дом. Предполагалось, что это могло произойти в результате взрыва газа. Ранее в доме ремонтировали крышу.

Также ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.