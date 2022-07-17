"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажем

Бойцы из 93-й ОМБр уничтожили вражеский танк и БМП.
В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую бронетехнику вместе с экипажем.
Как сообщил в Telegram волонтер Роман Доник, бойцы из 93-й ОМБр сожгли вражеский танк и БМП. Вместе с техникой был уничтожен один из рашистов.
При этом он опубликовал фото на которых зафиксирован результат удара ВСУ по врагу.
"А у вашего танчика под Изюмом что-то оторвалось. Да это же у "второй армии мира" до сих пор сносит башню от холодноярцев. Но ребята из 93 ОМБр, не только воинственные, они могут и кротко усыпить. Устал? Ложись спать. Крепкий сон гарантируем" – подписал фото Доник.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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