Социологи выяснили, у скольких украинцев проблемы с деньгами из-за карантина

Деньги, сбережения / УНИАН

С тех пор, как в Украине начал действовать коронавирусный карантин по причине пандемии Covid-19, 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% - нет сбережений.

Именно такие результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020-го.

Около 90% респондентов отмечают, что с переходом на коронавирусный карантин у них возникли новые проблемы.

На данный момент большая часть украинцев (45% против 41% неделю назад -- 4-10 апреля) отмечает, что не имеет никаких сбережений. Большинство украинцев, у которых есть сбережения (30%) полагают, что их хватит не более чем на месяц проживания.

Напомним, ранее согласно опросу, проведенному R&B Group в период с 28 марта по 3 апреля, 68% украинцев не делали больших продуктовых запасов в связи с ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса.