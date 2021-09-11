Спаивали, кормили просрочкой и заставляли много работать: на Днепропетровщине копы разоблачили "рабовладельцев"

В трудовом рабстве удерживали 120 человек / Фото kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые вербовали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства. Им обещали официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии с зарплатой в 3-4 тысячи гривен, бесплатное проживание и трехразовое питание, но вместо этого люди оказывались в трудовом рабстве.

Удалось освободить 120 человек, которых незаконно удерживали, сообщает полиция Киева и Офис генпрокурора.

Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области. Там людей расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. У потерпевших забирали мобильные телефоны и паспорта.

Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов. Обещанный заработок им не выплачивали. Вместо этого люди получали питание из испорченных продуктов и алкогольные напитки.

Люди жили в ужасных условиях и подвергались насилию / Фото kyiv.npu.gov.ua

Граждане, попавшие в трудовое рабство, выполняли работы в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также на полях для сбора урожая.

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За рабочими постоянно присматривали так называемые бригадиры, которые ограничивали их в передвижении, унижали, применяли психологическое давление. Если пленники пытались убежать, им угрожали применением силы, а в случае непослушания — били людей.

Сотрудники управления миграционной полиции столичного главка совместно со следователями Дарницкого управления полиции, спецназовцами полка №1 и при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры провели спецоперацию, в результате которой разоблачили и задержали лиц, причастных к торговле людьми.

Злоумышленниками оказались четверо мужчин и женщина, уроженцы Днепропетровской области, 1975, 1988, 1986, 1992 и 1961 г. р. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы (с конфискацией имущества или без таковой).

В ходе 18 обысков были изъяты черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки с спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышлеников.

Как сообщал Главред, Нацполиция разоблачила "реабилитационный центр для алко- и наркозависимых" в Херсонской области. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в самое настоящее трудовое рабство.

Трудовой лагерь в Геническом районе организовал пастор местной церкви вместе с "коллегой" из временно оккупированного Крыма.