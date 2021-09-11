УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Спаивали, кормили просрочкой и заставляли много работать: на Днепропетровщине копы разоблачили "рабовладельцев"

11 сентября 2021, 14:20
Прослушать новость
Остановить

Злоумышленники вербовали социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства. В результате в трудовое рабство попали 120 человек.

В трудовом рабстве удерживали 120 человек / Фото kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые вербовали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства. Им обещали официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии с зарплатой в 3-4 тысячи гривен, бесплатное проживание и трехразовое питание, но вместо этого люди оказывались в трудовом рабстве.

Удалось освободить 120 человек, которых незаконно удерживали, сообщает полиция Киева и Офис генпрокурора.

Завербованных людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области. Там людей расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. У потерпевших забирали мобильные телефоны и паспорта.

Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов. Обещанный заработок им не выплачивали. Вместо этого люди получали питание из испорченных продуктов и алкогольные напитки.

Люди жили в ужасных условиях и подвергались насилию / Фото kyiv.npu.gov.ua

Граждане, попавшие в трудовое рабство, выполняли работы в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также на полях для сбора урожая.

Реклама

За рабочими постоянно присматривали так называемые бригадиры, которые ограничивали их в передвижении, унижали, применяли психологическое давление. Если пленники пытались убежать, им угрожали применением силы, а в случае непослушания — били людей.

Сотрудники управления миграционной полиции столичного главка совместно со следователями Дарницкого управления полиции, спецназовцами полка №1 и при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры провели спецоперацию, в результате которой разоблачили и задержали лиц, причастных к торговле людьми.

Злоумышленниками оказались четверо мужчин и женщина, уроженцы Днепропетровской области, 1975, 1988, 1986, 1992 и 1961 г. р. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы (с конфискацией имущества или без таковой).

В ходе 18 обысков были изъяты черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки с спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышлеников.

Как сообщал Главред, Нацполиция разоблачила "реабилитационный центр для алко- и наркозависимых" в Херсонской области. Пациенты, которые туда приходили за помощью, попадали в самое настоящее трудовое рабство.

Трудовой лагерь в Геническом районе организовал пастор местной церкви вместе с "коллегой" из временно оккупированного Крыма.

viber
полиция рабство новости Украины Офис генпрокурора
Сейчас вы просматриваете новость «Спаивали, кормили просрочкой и заставляли много работать: на Днепропетровщине копы разоблачили "рабовладельцев"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому"Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому" Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварийГороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Что на самом деле происходит с организмом, когда вы начинаете принимать рыбий жирЧто на самом деле происходит с организмом, когда вы начинаете принимать рыбий жир Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставанияАлександр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставания Настя Каменских в одном халатике засветила аппетитные формы на "королевской" кроватиНастя Каменских в одном халатике засветила аппетитные формы на "королевской" кровати

Последние новости

15:01

Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать

14:38

20 лет уже мало: от членства в ЕС Украину отделяют "световые годы" – президент Эстонии Видео

14:21

"Спасибо, что не синей изолентой": в Сети высмеяли "креативное решение" Укрзализныци

14:20

Спаивали, кормили просрочкой и заставляли много работать: на Днепропетровщине копы разоблачили "рабовладельцев" Видео

13:22

Украина хочет вынести вопрос Северного потока-2 на нормандский формат - Ермак Видео

Реклама
12:57

В Донецкой области копы "украли" урну на автомойке и попали на видео Видео

12:52

В оккупированном Крыму смартфоны Xiaomi превращаются в "кирпичи": устройства блокируют

12:26

Ермак заявил, что РФ уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины, и привел пример Видео

12:25

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красоты Фото Видео

12:06

В Украине по-летнему тепло и солнечно, воздух прогреется до +27: прогноз погоды на 11 сентября Видео

11:41

На Львовщине отец насмерть сбил на авто свою двухлетнюю дочь Видео

11:18

Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности Видео

11:10

Больше половины украинцев допускают полномасштабную войну с Россией - опрос

11:05

Конкретные шаги после старта Северного потока-2: в ОП призвали США зафиксировать обещания на бумаге Видео

10:38

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

10:27

Как правильно выбрать подсолнечное масло и отличить фальсификат - советы экспертов Видео

10:06

Мать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в Днепре Видео

09:26

"Из Пентагона торчал хвост самолета": офицер ВМС США поделился воспоминаниями о трагедии 9/11 Фото

08:55

Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: украинская армия несет потери

08:21

COVID-больных все больше: за сутки в Украине выявили 3 869 инфицированных Видео

Реклама
08:15

В России взорвался газ в жилом доме: погибли три человека, в том числе ребенок

07:45

Фестиваль безумия восьмой год подряд: как нынешний Крым иллюстрирует обыденность зла мнение

07:28

Газовый шантаж и удар по Европе: в Украине предупредили об опасности и сценарии Москвы по СП-2 Видео

07:27

О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда Видео

07:26

"Плохая сделка": в Госдепе США продолжат борьбу с Северным потоком-2 как с политическим проектом РФ Видео

06:30

До СССР-2 еще далеко: почему на самом деле встречались Путин и Лукашенко мнение

05:28

Россия поглощает Беларусь, но Лукашенко не сдается: Кулеба раскрыл план сопротивления Путину Видео

05:02

Соня Таюрская топлес засветила грудь на провокационном фото

04:46

Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания

04:24

Спастись от COVID-19: Комаровский дал простой совет и предупредил о "суперраспространителе" Видео

03:50

После 6-ти вечера есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры

03:33

Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события Видео

03:15

Зима нагрянет в октябре: украинцев предупредили о первом снеге и резком похолодании Видео

02:37

Диетолог ответила, могут ли продукты продлить жизнь

02:15

Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья

01:55

21 миллион евро на презервативы: власти Франции будут задаривать девушек бесплатными контрацептивами

01:34

"Самая эффективная реклама": грузинский политик разместил предвыборную агитацию на пикантном сайте

01:15

Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

00:51

Во время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политолог

00:04

Мама наругала за невыученный урок: под Киевом 8-летний мальчик сбежал из дома Видео

Реклама
10 сентября, пятница
23:54

Венедиктова назвала дату наказания виновных в трагедии с МН17 на Донбассе Видео

23:40

Мощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по Донбассу

22:50

США не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

22:40

Скончался известный украинский футболист: ему было 27 лет

22:23

Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома Видео

21:59

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

21:30

Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

21:29

"Украинцы нам братский народ": Лавров заявил о готовности России возобновить отношения с Украиной

21:13

С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео Видео

19:51

Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять