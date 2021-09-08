Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом

Женщина обвиняет бездомных в зоофилии / Главка Нацполиции в Волынской области

Жительница Волыни Нина Заболотских, которую обвиняют в том, что она держала в рабстве трех мужчин, рассказала другую версию событий. Об этом сообщает Конкурент.

Женщина уверяет, что наниматься к ней на работу люди приходили самостоятельно. Однако вместо помощи — они издевались над ее скотом и даже насиловали телят. В результате такого издевательства один теленок скончался, а у другого оказался поврежден позвоночник.

"Кто-то хочет, чтобы я уничтожила свое хозяйство. На сегодняшний день я содержу 25 коров. Человек, который хочет уничтожить меня, хочет в нашем селе построить химический завод", — сказала женщина.

Заболотских уверена, что дело против нее сфабриковано. Тем временем правоохранители объявили ей подозрения по части 2 статьи 149 (Торговля людьми) и часть 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК Украины.

Ей грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.

Реклама

Читайте такжеПод Житомиром стадо коров помешало пьяному водителю уйти от полиции

Напомним, ранее в селе Вербаев (Волынская область) женщина удерживала мужчин в трудовом рабстве, которым еще и угрожала физической расправой.

в сообщении полиции, женщина длительное время осуществляла трудовую эксплуатацию бездомных граждан,

забирала у них документы, а потом селила в хлеву с животными. За выполненную работу предпринимательница мало того, что не платил, а еще и угрожала физической расправой, если работники покинут территорию хозяйства.