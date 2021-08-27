"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

Подозреваемая по имени Нина / скриншот из видео

В селе Вербаев (Волынская область) женщина удерживала мужчин в трудовом рабстве, которым еще и угрожала физической расправой. Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

Как говорится в сообщении полиции, женщина длительное время осуществляла трудовую эксплуатацию бездомных граждан, которые находились в трудном положении (и злоупотребляли алкоголем) Подыскивала женщина по имени Нина потенциальных работников на рынках и автостанциях Луцка, предлагала ухаживать за крупным рогатым скотом и обещала зарплату.

После она отвозила мужчин к сараям, забирала у них документы, а потом селила в хлеву с животными. За выполненную работу предпринимательница мало того, что не платил, а еще и угрожала физической расправой, если работники покинут территорию хозяйства.

Троих мужчин из трудового рабства освободили полицейские. За содеянное женщине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Сама Нина уверяет, что никого силой не удерживала.

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"Меня оболгали, оклеветали, и хотят меня осудить за то, что я черно работаю. Я работаю с мужем, а люди сами приходили и просились, а потом меня оклеветали. Работать они не хотели", – говорит она. Женщине инкриминируют торговлю людьми, вымогательство и присвоение документов. Если полиция докажет ее вину, то фермерше грозит от 5 до 12 лет.

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Напомним, ранее в поселке городского типа Маневичи (Волынская область) 36-летний мужчина, которые отсидел срок за убийство отца в 2017 году, убил мать.

По предварительной версии событий, у него с матерью возник конфликт, после чего сын избил ее палкой по голове и телу, далее вытащил на улицу, а сам скрылся. От полученных травм женщина скончалась.