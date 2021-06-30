Спустя 15 лет: водитель, сбивший насмерть двух девушек, одну из которых обезглавил, сдался полиции

Девушку похоронили без головы/НП

В селе Петрики на Тернопольщине в 2005 году произошло жуткое ДТП. Водитель насмерть сбил двух подруг 16 и 18 лет и сбежал с места аварии. И только через 15 лет он сам сдался полиции.

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области.

По данным следствия, трагедия случилась 8 октября 2005 года. После этого водитель скрылся с места происшествия и в течение всех 15 лет скрывался от правоохранителей. Несмотря на то, что он был объявлен в международный розыск, его так и не смогли найти.

29 июня 2021 виновник ДТП сам пришел в полицию и сдался правоохранителям. Он признался в содеянном. После этого его задержали и поместили в СИЗО. На данный момент ведется следствие.

Местные СМИ пишут, что 26-летний водитель на момент ДТП был пъян. Он насмерть сбил двух девушек:18-летнюю Светлану протащил на капоте метров тридцать. А 16-летней Натальи, которая ударилась об лобовое стекло, отрезало голову. Затем тело упало на асфальт, а голова застряла между сиденьями и осталась в салоне. Девушку похоронили без головы. Ее подбросили через несколько часов после похорон прямо на глазах посетителей местного бара. Родственникм погибшей утверждают, что виновник ДТП до содеянного работал в налоговой, а после этого скрывался в России.

Напомним, в Виннице на пешеходном переходе водитель сбил супружескую пару. Сейчас они с черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами находятся в больнице.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Через несколько секунд женщина попыталась встать, но не преуспела и потеряла сознание. Обоим пострадавшим по 50 лет.