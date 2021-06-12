США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

Байден на встрече с Зеленским может принудить Украину выполнять "Минск" / Фото Reuters

Тема разговора президентов США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского - будет зависеть от того, как пройдет американо-российский саммит и саммит НАТО. Есть два варианта: Вашингтон может дать Киеву команду выполнять Минские соглашения или, наоборот, имитировать процесс их выполнения.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду руководитель Фонда Украинская политика, политолог, историк Константин Бондаренко. Он считает, что у Украины всегда остается возможность маневра.

"Например, если будут принуждать Украину к выполнению "Минска" в его нынешнем виде, она может установить более тесные контакты с Великобританией и игнорировать позицию США, то есть осуществлять шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону. Также Украина может создать региональные блоки, например, при участии Турции", - отметил эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, зачем Зеленского вызвали в ВашингтонБондаренко считает, что в любом случае Украину будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков.

"Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми", - резюмировал политолог.

Переговоры Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой американского государства Джо Байденом. Хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства приехать с визитом в Вашингтон. При этом Байден пообещал Зеленскому поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Путиным.

Как рассказали в Офисе президента, в ходе переговоров Зеленский и Байден обсудили вопросы войны на Донбассе, ситуацию с Северным потоком-2 и интеграцию Украины в Североатлантический альянс.

В июле Зеленский должен приехать в Вашингтон на переговоры с Байденом, в рамках которых будут обсуждаться детали саммита США и России в Женеве.

Позже на Банковой проинформировали о том, что Зеленский в ходе разговора с Байденом предложил создать четкий план вступления Украины в НАТО, который должен быть привязан к календарным датам.