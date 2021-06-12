УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

12 июня 2021, 12:19
Прослушать новость
Остановить

В любом случае Украину будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков, считает Константин Бондаренко.

Джо Байден
Байден на встрече с Зеленским может принудить Украину выполнять "Минск" / Фото Reuters

Тема разговора президентов США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского - будет зависеть от того, как пройдет американо-российский саммит и саммит НАТО. Есть два варианта: Вашингтон может дать Киеву команду выполнять Минские соглашения или, наоборот, имитировать процесс их выполнения.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду руководитель Фонда Украинская политика, политолог, историк Константин Бондаренко. Он считает, что у Украины всегда остается возможность маневра.

"Например, если будут принуждать Украину к выполнению "Минска" в его нынешнем виде, она может установить более тесные контакты с Великобританией и игнорировать позицию США, то есть осуществлять шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону. Также Украина может создать региональные блоки, например, при участии Турции", - отметил эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, зачем Зеленского вызвали в ВашингтонБондаренко считает, что в любом случае Украину будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков.

"Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми", - резюмировал политолог.

Переговоры Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой американского государства Джо Байденом. Хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства приехать с визитом в Вашингтон. При этом Байден пообещал Зеленскому поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Путиным.

Как рассказали в Офисе президента, в ходе переговоров Зеленский и Байден обсудили вопросы войны на Донбассе, ситуацию с Северным потоком-2 и интеграцию Украины в Североатлантический альянс.

В июле Зеленский должен приехать в Вашингтон на переговоры с Байденом, в рамках которых будут обсуждаться детали саммита США и России в Женеве.

Позже на Банковой проинформировали о том, что Зеленский в ходе разговора с Байденом предложил создать четкий план вступления Украины в НАТО, который должен быть привязан к календарным датам.

Владимир Зеленский Кость Бондаренко Джо Байден Минские соглашения новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения рискаСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготниковВ Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип ПочемуДорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему Леся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фотоЛеся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фото Алина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губыАлина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губы

Последние новости

13:26

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы

13:00

Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице Видео

12:56

В Сети показалаи первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12:51

В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

12:41

В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 Видео

Реклама
12:19

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:56

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

Реклама
06:35

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

04:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

11 июня, пятница
23:45

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

23:36

Врач рассказала, какую черешню опасно покупать Видео

22:56

Плаванье или бег: в чем сила тренировки Видео

22:45

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - Зеленский Видео

22:41

В Житомирской области нашли мертвым младенца: его мать скрыла беременность от семьи Видео

22:29

Оккупанты Крыма усомнились в качестве питьевой воды с Азовского моря Видео

21:52

Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского Видео

21:50

В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

21:19

От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде Видео

Реклама
21:18

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

21:00

Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина Фото Видео

20:55

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят Видео

20:53

Журнал Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена Видео

20:24

Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Видео

20:20

Смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине

20:15

В Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионах

20:00

Как вернуть здоровый сон после COVID-19 - ответ ученых Видео

19:56

Украине легче получить от РФ возмещение убытков, чем репарации мнение

19:42

Украина достигла победного компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять