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США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг

18 октября 2021, 06:50

Дипломаты обратились к России с заявлением, что Крым – это украинский полуостров, а СММ ОБСЕ имеет право следить за происходящим на оккупированной территории.

США опубликовали видео в поддержку Украины с перевернутым флагом / twitter.com/USApoRusski

Американские дипломаты опубликовали заявление в поддержку Украины, при этом они по ошибке "перевернули" украинский государственный флаг "вверх ногами".

Казус произошел в ответ на остановку работы Миссии ОБСЕ на Донбассе. У себя в Twitter делегаты указали, что именно Россия не позволяет независимым наблюдателям выполнять свои дипломатические функции.

Отмечается, что представители СММ ОБСЕ, имеющие официальный допуск, имеют право следить за происходящим на территории оккупированных территорий, то есть не только на Донбассе, но и в Крыму.

"Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина", – говорится в сообщении государственного органа.

К сообщению прикреплено видео с изображением аннексированного Россией полуострова Крым. Однако вместо сине-желтого цвета изображение – желто-синее, то есть государственный флаг по ошибке "перевернули".

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Флаг Украины по ошибке "перевернули"/ twitter.com/USApoRusski

Как сообщал Главред, школьники из аннексированного Крыма получили письмо от фрейлины королевы Великобритании Филиппы де Пасс. В графе с адресом было написано "Севастополь, Россия".

Пока неизвестно, кто именно согласовывал написание адреса получателя письма, из-за которого в Сети разгорелся скандал. Представители королевской семьи на инцидент еще не отреагировали.

Как известно, Великобритания, как и большинство стран мира, не признает Крым частью России. Аннексию украинского полуострова поддержали только Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и КНДР.

viber
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