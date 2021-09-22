"Это не мой флаг": под Днепром девушка сожгла символ Украины под хохот друзей

Девушка сжигает флаг Украины / скриншот

Несовершеннолетняя жительница Каменского Днепропетровской области на камеру сожгла флаг Украины. Инцидент снимали на камеру друзья девочки.

Как свидетельствуют кадры, которые опубликовал Telegram-канал Катарсис, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку. Когда у нее спросили, зачем она это делает, девочка ответила, что это не ее флаг.

Диалог был такой:

"Зачем ты это делаешь, дурочка?"

"Это не мой флаг все равно".

Реклама

"Это флаг твоей страны".

"Ну, он не мой".

Зовут девушку Ева Шапаренко, она уже закрыла свою страницу в соцсетях.

Вероятно, она посещает местное модельное агентство. После огласки инцидента администрация заведения написала, что девушку уже исключили.

t.me/catars_is

Как сообщал Главред, в Новояворовске Львовской области учащаяся 9-го класса Вероника влипла в скандал после того, как в TikTok опубликовала видео с бродячими псами, сопроводив его подписью "Пошли воевать за Украину".

В соцсетях две девушки опубликовали видео, на котором сжигают футболку с гербом Украины. После волны возмущения одна из девушек извинилась.