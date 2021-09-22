"Это не мой флаг": под Днепром девушка сожгла символ Украины под хохот друзей

Жительница Каменского взяла флажок и подставила его под зажигалку. Когда у нее спросили, зачем она это делает, девочка ответила, что это не ее флаг.
Несовершеннолетняя жительница Каменского Днепропетровской области на камеру сожгла флаг Украины. Инцидент снимали на камеру друзья девочки.
Как свидетельствуют кадры, которые опубликовал Telegram-канал Катарсис, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку. Когда у нее спросили, зачем она это делает, девочка ответила, что это не ее флаг.
Диалог был такой:
"Зачем ты это делаешь, дурочка?"
"Это не мой флаг все равно".
"Это флаг твоей страны".
"Ну, он не мой".
Зовут девушку Ева Шапаренко, она уже закрыла свою страницу в соцсетях.
Вероятно, она посещает местное модельное агентство. После огласки инцидента администрация заведения написала, что девушку уже исключили.
Как сообщал Главред, в Новояворовске Львовской области учащаяся 9-го класса Вероника влипла в скандал после того, как в TikTok опубликовала видео с бродячими псами, сопроводив его подписью "Пошли воевать за Украину".
В соцсетях две девушки опубликовали видео, на котором сжигают футболку с гербом Украины. После волны возмущения одна из девушек извинилась.