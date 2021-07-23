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"По**й" на герб: девушки-подростки сожгли футболку с символом Украины и нарвались на скандал

23 июля 2021, 06:52
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Позже девушка извинилась за свой поступок, объяснив, что это была футболка ее бывшего парня и ей, мол, "было очень больно на нее смотреть".

В соцсети девушки опубликовали видео, как сжигают футболку с гербом Украины / скринщот

В соцсетях разгорелся очередной скандал после того, как две девушки опубликовали видео, на котором сжигают футболку с гербом Украины. После волны возмущения одна из девушек извинилась.

Соответствующее видео изначально было опубликовано на странице одной из них в Instagram, однако аккаунт у девушки закрытый. В итоге видео обнародовал Telegram-канал Катарсис.

Также было опубликовано общение подростка с пользователями, которые сделали ей замечание, что герб – это святое. В ответ девушка заявила, что ей "по**й" на герб.

"Это футболка бывшего, мне больно было смотреть на нее", – так она объяснила свой поступок.

Позднее появилось видео с извинениями, где девушка признала, что была не права.

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"Я искренне прошу прощения за то, что сожгла футболку с гербом Украины. Понимаю, что была не права. Просто на меня начали наезжать и я стала посылать всех", – сказала она.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал Главред, ранее 18-летняя блогерша из Ирпеня Киевской области попала в скандал из-за негативного высказывания об украинском языке.

"Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык", - сказала она.

Как выяснили пользователи Сети, автора поста в Instagram зовут Диана и ей 18 лет. Она учится на журналиста, раньше работала баристой.

Читайте также"Пока, гражданство": блогер сжег украинский паспорт и нарвался на волну гнева в Сети

Ранее скандал разгорелся в Харькове. Жительница города и ее дети демонстративно выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул. Разгневанная женщина ругала Украину, ее примеру последовали и ее малолетние дети.

Позже жительницу Харькова Инну П. таки выпустили за границу, но перед этим вручили протокол за мелкое хулиганство и уклонение от нормального воспитания детей.

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