"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

Тиктокерша Вероника из Новояворовска / Скриншот

В Новояворовск Львовской области учащаяся 9-го класса Вероника влипла в скандал после того, как в TikTok опубликовала видео с бродячими псами сопроводив его подписью "Пошли воевать за Украину".

Ученица 9-го класса опубликовала в социальных сетях видео, как по улице гуляют собаки и решила пошутить, однако ее юмор показался неуместным для пользователей, сообщает Telegram-канал Типичный Новояворивск.

Люди выражают возмущение тем фактом, что молодежь допускает циничные шутки в то время, как в стране идет война.

"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит. Девушка неоднократно также была награждена похвальными грамотами от местного управления. Патриотизм на уровне", — говорится в подписи к видео.

Отметим, что впоследствии девушка извинилась за свой поступок. Она отметила, что этим видео она опозорила себя и своих родителей.

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"Я не думала, что так далеко зайдет. Что это видео распространят в паблик моего города. Мне очень стыдно за то, что я сделала", — добавила Вероника.

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