УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

21 сентября 2021, 09:36
Прослушать новость
Остановить

Ученица 9-го  класса опубликовала в социальных сетях видео с оскорбительным комментарием.

Тиктокерша Вероника из Новояворовска / Скриншот

В Новояворовск Львовской области учащаяся 9-го класса Вероника влипла в скандал после того, как в TikTok опубликовала видео с бродячими псами сопроводив его подписью "Пошли воевать за Украину".

Ученица 9-го класса опубликовала в социальных сетях видео, как по улице гуляют собаки и решила пошутить, однако ее юмор показался неуместным для пользователей, сообщает Telegram-канал Типичный Новояворивск.

Люди выражают возмущение тем фактом, что молодежь допускает циничные шутки в то время, как в стране идет война.

"Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит. Девушка неоднократно также была награждена похвальными грамотами от местного управления. Патриотизм на уровне", — говорится в подписи к видео.

Отметим, что впоследствии девушка извинилась за свой поступок. Она отметила, что этим видео она опозорила себя и своих родителей.

Реклама

"Я не думала, что так далеко зайдет. Что это видео распространят в паблик моего города. Мне очень стыдно за то, что я сделала", — добавила Вероника.

Читайте такжеВрачи рассказали о жутких последствиях опасного челленджа подростков в TikTok

Напомним, ранее сообщалось о том, что в популярной среди детей и подростков соцсети TikTok появился новый опасный челлендж. Его суть заключается в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру. В результате дети оказываются в больнице с тяжелыми ожогами.

viber
Львовская область TikTok
Сейчас вы просматриваете новость «"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всемВ моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствияАстролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИСтрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Россия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе УкраиныРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступленияГороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления

Последние новости

09:47

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты

09:40

Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи Видео

09:36

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

09:16

В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список Видео

09:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

Реклама
08:57

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:55

Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме Видео

08:51

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

08:44

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

08:30

Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю Видео

08:29

Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию Видео

08:07

"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

07:45

В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо мнение

07:12

Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы Видео

06:50

Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски мнение

06:43

"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине Видео

05:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

05:10

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

04:49

Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

04:15

Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

Реклама
03:50

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

03:34

Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

03:12

Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

02:19

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

01:58

Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом Видео

01:35

Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

01:15

Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: 7 советов на каждый день

20 сентября, понедельник
23:47

Ляшко назвал причину 99% летальных случаев от COVID-19 в Украине Видео

23:33

Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и чем они опасны Видео

22:55

В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину Видео

22:31

В Украине обнаружили опасное мясо, которое массово продают в магазинах Видео

22:01

"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Видео

21:38

Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей Танцев со звездами вместо Тины Кароль Видео

20:56

В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Видео

20:35

Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату Видео

20:34

Придонбасье: как Путин фактически разорвал Минские соглашения мнение

20:20

На повышение пенсий в 2022 году выделили внушительную сумму: кому повысят выплаты Видео

20:03

"Скоро мама?": Настя Каменских в латексном платье озадачила Сеть выпирающим животиком

19:45

Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины Видео

19:22

Зачем Кремлю нужно было так жестко и грубо проводить выборы в Госдуму мнение

Реклама
19:20

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону: что дальше Видео

18:52

Сделал прививку от COVID и умер: от чего скончался 19-летний студент под Киевом Видео

18:48

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

18:44

"Не верьте страшилкам": Радуцкий рассказал, что Россия стремится ослабить вакцинальную кампанию в Украине Видео

18:23

Гео Лерос вымагал у арт-инвестора деньги на "грязную" политику – СМИ

18:16

Тренировка во время похмелья: врачи предупредили о смертельной опасности Видео

17:59

В Украине случилось землетрясение: какой регион пострадал Видео

17:57

Овощи, крупы и сахар: в Украине подешевели некоторые продукты Видео

17:55

К чему снится дорога: толкование известных сонников

17:48

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять