Дети получают ожоги рта и пищевода: в TikTok набирает популярности новый опасный челлендж

Дети страдают из-за "пуд-челленджа" в TikTok / ua.depositphotos.com

В популярной среди детей и подростков соцсети TikTok появился новый опасный челлендж. Его суть заключается в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру. В результате дети оказываются в больнице с тяжелыми ожогами.

"Пуд-челлендж" был популярен в TikTok еще в 2018 году. Затем тренд прошел, но теперь он снова возвращается. Как свидетельствует статистика, опубликованная на странице Всеукраинского союза парамедиков, ежемесячно в больницу попадают 15-20 детей, которые на камеру на спор или ради любопытства глотают капсулы с моющими средствами, говорится в программе Сніданок з 1+1.

Детей госпитализируют с ожогами ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Последствия для здоровья ужасные. Как рассказал глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус, обожженный пищевод отекает, а когда заживает, то становится гораздо уже, и человек потом не сможет нормально есть.

Во время первых симптомов, которые могут проявляться как изжога, нужно ехать в ближайшую больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно. Не заметить неладное невозможно - боль очень сильная, поэтому дети не могут скрыть того, что сделали.

Семейный психолог Анастасия Тарасова посоветовала родителям строить доверительные отношения с детьми. В этом случае есть шанс не допустить их участия в таких челленджах.

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"Никогда в мире ребенок не сделает вред. Он делает потому, что это хайп: его покажут по телевизору, его покажут все сверстники и скажут: "Вааау". Ребенок говорит другими словами: "Обратите внимание", — объяснила Тарасова.

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Как сообщал Главред, в Киеве дети запустили в TikTok новый опасный челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети.