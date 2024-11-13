США впервые подтвердили участие войск КНДР в боях против Украины: что известно

Военные КНДР начали участвовать в боевых действиях против украинских подразделений в Курской области, отметили в Госдепе США.

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В США назвали участок фронта, где войска КНДР вступили в бой с ВСУ / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

США впервые подтвердили участие войск КНДР в боях против Украины

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Военнослужащие из КНДР начать участвовать в боевых действиях против Украины вместе с российскими войсками. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Ведант Патель, передает Bloomberg.

Отмечается, что США впервые подтвердили участие северокорейских войск в войне после заявлений украинских официальных лиц о боевых столкновениях с солдатами КНДР.

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Министерство обороны Южной Кореи пока не подтвердило факт участия Северной Кореи в боевых действиях.

"Сегодня я могу подтвердить, что более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместились в далеко западную Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками", - заявил Ведант Патель.

Россия обучила северокорейских военных артиллерии, управлению дронами и другим боевым навыкам. Однако, как отметил Патель, еще нужно выяснить, насколько эффективно эти силы смогут действовать вместе на передовой.

"Некоторые из проблем, которые им придется преодолеть, - это оперативная совместимость, языковой барьер, командование и управление, а также связь", - сказал он.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, северокорейских бойцов, прибывших в Россию для участия в войне в Украине, рассматривают как наемников, но для многих из них это шанс вырваться из тяжелых условий жизни в КНДР. По информации The Wall Street Journal, они могут проявить высокую мотивацию благодаря специфике воспитания, даже несмотря на то, что воюют вдали от родины и за чужое дело.

Россия, вероятно, разместит северокорейцев на второй линии обороны. Их уже заметили не только в Курской, но и в Белгородской областях. Взять их в плен может быть сложно, поскольку Россия планирует расположить их вблизи Белгорода, освободив местные подразделения для переброски на Донбасс, отмечает The Washington Post.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что несмотря на присутствие северокорейских военных на некоторых участках фронта, их вряд ли быстро привлекут к активным боевым действиям.

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Кто такой Ведант Патель? Ведант Патель - американский чиновник, который сейчас является главным заместителем пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов. Ранее он работал пресс-секретарем Белого дома во время президентской кампании Джо Байдена 2020 года и других политиков и организаций, пишет Википедия.

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