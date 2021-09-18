Стало известно, кем была украинка, сорвавшаяся со скалы Испании из-за селфи

Евгения Пилипец погибла в Испании / ТСН

26-летней украинкой, которая делая селфи на балконе Средиземноморья в испанском городе Бенидорм сорвалась со скалы и погибла, оказалась кастинг-директор киевской кинокомпании "Мамахохотала". Это - Евгения Пилипец.

Как говорится в сюжете ТСН, девушка любила путешествовать и часто публиковала фото, на которых представала в качестве туристки.

"Живу на съемочных площадках", - описала себя Евгения в соцсетях.

Отмечается, что на отдых в Испанию Пилипец полетела с подругой. Местная полиция утверждает, что она перелезла через забор, чтобы сделать селфи. Но не смогла удержаться и сорвалась со скалы.

Родные девушки уже в Испании. Они прибыли в страну за телом Евгении. Хотя неизвестно, сколько времени займет эта процедура. Пока о трагедии они говорить не в силе.

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Напомним, сегодня в Сети появилось видео спасения Евгении. Она качалась на волнах без сознания, а спасатель все никак не мог подобраться к телу из-за сильных волн.

Трагедия с украинкой в Испании

26-летняя туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи на "Балконе Средиземноморья" - популярной среди туристов достопримечательности в испанском городе Бенидорм.

Инцидент произошел 14 сентября. Туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм и внезапно сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - рассказали в МИД.

По словам очевидцев, девушка взобралась на перила, но в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море.