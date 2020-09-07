Стало известно о 38-летнем солдате, погибшем на мине под Новгородским

Виталий Грицищин погиб в зоне ООС / Фото: Павлоградский горсовет

Во время тушения лесного пожара в "серой зоне" возле пгт Новгородское Донецкой области погиб 38-летний старший солдат Виталий Грицишин.

Как сообщили на сайте Павлоградского городского совета, военнослужащий получил ранение в результате подрыва на мине автоцистерны, задействованной в борьбе с огнем.

Виталий родился 21 июля 1982 года в городе Павлограде Днепропетровской области, окончил местную общеобразовательную школу №17. В 2015 году он был мобилизован в Вооруженные силы Украины, а в 2016 году подписал контракт для дальнейшего прохождения службы.

"Виталий оставил о себе добрую память в сердцах людей, которые его знали. Он был хорошим сыном, надежным товарищем и хорошим человеком", - говорится в сообщении.

Вместе с Виталием погиб еще один военнослужащий. Прощание с погибшим воином состоится 8 сентября.