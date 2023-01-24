'Стекла дрожат': в Симферополе паника из-за мощных взрывов

Жители Симферополя услышали взрывы, из-за которых у них начали дрожать окна на протяжении нескольких минут.

В Крыму прогремели мощные взрывы / Telegram

Мощные взрывы прогремели в захваченном российскими оккупантами Крыму во вторник, 24 января.

О вечерней "бавовне" рассказали жители временно оккупированного Симферополя. При этом они услышали несколько громких взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Уточняется, что жители Симферополя услышали взрывы, из-за которых у них начали дрожать окна на протяжении нескольких минут.

Как уточняют очевидцы, всего в городе прозвучали четыре взрыва.

"Что-то всё время взрывается в Симферополе на 51 армии, да так что стёкла дрожат на протяжении пяти минут, у кого как обстановка?", — говорится в сообщении.

Взрывы в Севастополе

Напомним, ранее в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

Читайте еще: