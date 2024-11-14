'Стоит готовиться к худшему': чем обернется для Украины президентство Трампа

Украине стоит готовиться к "черным дням" после победы Трампа на выборах, ведь надеяться на противодействие ему внутри США смысла нет, указывает эксперт.

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Победа Трампа на выборах в США - Украине стоит готовиться к худшему / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

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Для Украины наступают "черные дни"

Противодействия Трампу в США пока нет

Прекращение огня в российско-украинской войне до 2024 года невозможно, для Украины наступают "черные дни" из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, люди в 78 лет не меняются.

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"Горбатого могила исправит, поэтому я не верю в то, что Трамп изменился", - указывает Жданов.

Эксперт отмечает, что для Украины наступили "черные дни", в частности из-за того, что Республиканская партия США фактически распалась. Сторонники Трампа из движения MAGA практически вытеснили всех влиятельных республиканцев, включая промышленников и бизнесменов.

"Кстати, выборы в США состоялись в трех инстанциях: президентские, в Сенат и Палату представителей. Так вот, немало республиканцев отказались баллотироваться на очередную каденцию сенаторов и конгрессменов, объясняя это тем, что Республиканская партия развалилась, и МАГАвцы рулят всем", - сказал он.

Жданов подчеркивает, что надеяться на противодействие Трампу сейчас нет смысла. Если во время предыдущей каденции демократы еще имели на него влияние, то сегодня Трамп получил полный контроль в США.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Победа Трампа на выборах в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны США воздержалось от комментариев относительно вероятного плана новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине, подчеркнув, что США продолжат поддерживать Украину в защите от российской агрессии.

После победы Трампа появились различные сценарии относительно будущего войны в Украине. Военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов советует относиться к этому осторожно, поскольку, по его мнению, приход Трампа означает "черные дни" для Украины.

Дональд Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майкла Волтца советником по национальной безопасности и рассматривает сенатора от Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря. Оба политика поддерживают принцип "Америка превыше всего", однако остаются "ястребами" в подходах к Китаю, Ирану и России, что, по данным Politico, вызывает у сторонников Украины осторожное облегчение.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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