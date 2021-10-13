"Стреляли в ответ": под Киевом пьяный мужчина с вилами напал на полицейских

Под Киевом пьяный мужчина с вилами напал на полицейских / УНИАН

В Киевской области пьяный мужчина кидался с вилами наперевес на патруль полиции. Об этом сообщили представители пресс-службы полиции Главка Национальной полиции по Киевской области в социальной сети Facebook.

Как говорят копы, 11 октября около 18.00 к ним поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыли работники сектора реагирования патрульной полиции Калиновского отдела полиции.

"На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе. Увидев полицейских, они начали высказываться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. Схватив вилы, молодой человек набросился на полицейских. На замечание работников полиции прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал из-за чего правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел вверх согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции"", ‒ говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжаться.

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Напомним, ранее в селе Коровия на Буковине копы задержали пьяного священника - отца Василия - бывшей УПЦ (Московского патриархата).

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