Борьба, удары с ног и наручники: в Умани пьяная женщина украла самокат и устроила драку с полицией

Пьяная женщина отдавать самокат не собиралась / Соцсети

В Черкасской области, городе Умань, 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нашла у входа в кафе электросамокат. Ей показалось, что транспортное средство никому не принадлежит, поэтому она решила оставить его себе. Хозяевам самокат отдавать она не хотела, а на прибывших на место происшествия полицейских накинулась с кулаками. Активно махавшую ногами даму пришлось успокаивать при помощи слезоточивого газа и наручников.

Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Черкасской области в Facebook, женщина увидела самокат у кафе и решила, что транспортное средство никому не принадлежит, и можно забрать его себе. Владельцы самоката – посетители кафе – сказали даме, что самокат нужно вернуть, на что получили порцию нецензурной лексики.Читайте такжеБросалась в драку и угрожала убить сына: пьяная мать "забыла" ребенка в саду

В ситуацию вмешались правоохранители, однако женщина набросилась на них с кулаками. Далее даму, которая активно махала ногами по полицейским, пришлось успокаивать при помощи наручников и слезоточивого газа.

В отношении женщины был составлен административный протокол по статье 173 – Мелкое хулиганство. Впрочем, вряд ли ее серьезно накажут, так как владельцы электросамоката решили не писать заявление об угоне.

Напомним, в Киеве 4 июля произошла массовая драка с участием 10 человек. Один из участников во время боя упал на асфальт, после чего его били в тот момент, когда он лежал.