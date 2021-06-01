"Пулю в лоб всажу": на Буковине пьяный священник устроил дебош полиции

Пьяного священника УПЦ МП поймали / facebook.com/Галина Еремица

В селе Коровия на Буковине задержали пьяного священника московского патриархата. Настоятель храма угрожал правоохранителям тем, что "придут румыны", называл их "бандеровцами", а также грозил "всадить пулю в лоб".

Как сообщила в Facebook Галина Еремица, сам инцидент случился еще 18 апреля, но недавно в полиции показали видео с задержанием отца Василия.

"Вечером полицейские остановили автомобиль Renault Megane, откуда вышел в стельку пьяный водитель. Он представился "священником из Банчен", начал вести себя неадекватно, использовал нецензурную брань и угрожал работникам полиции", - отмечается в сообщении.

Как оказалось, за рулем был настоятель храма в честь Святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП села Балковцы Новоселицкого района Черновицкой области Василий Савка.

Читайте такжеВ Киеве девушки выпивали, курили и задували свечи в церкви

"Через полгода придут румыны. Знаєшь молдавську, румынську мову? Не? Дарагой! Я тебе! ... Бандеровец! Ти есть хохол! Але завтра, запомни! Я тебе на калени паставлю! Ты будешь мне румынской говорить! Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб! ... Сволочь бандеровская!" - выкрикивал угрозы батюшка.

Как сообщает РБК-Украина, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На него составлен протокол согласно ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Решение будет принимать суд, и за санкцией статьи предусмотрен штраф 17000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Как ранее сообщал Главред, подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.