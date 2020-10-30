Судья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку

Игорь Слиденко / Скриншот YouTube

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко подал в отставку. Соответствующее заявление он подал 8 октября. Он утверждает об угрозах со стороны Офиса президента.

Об этом судья заявил в ходе брифинга в пятницу, 30 декабря, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы", - сказал Слиденко.

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