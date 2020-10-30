УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Судья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку

30 октября 2020, 15:24

Судья Игорь Слиденко утверждает, что для исправления антикоррупционного законодательства не нужно ликвидировать КСУ.

Игорь Слиденко
Игорь Слиденко / Скриншот YouTube

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко подал в отставку. Соответствующее заявление он подал 8 октября. Он утверждает об угрозах со стороны Офиса президента.

Об этом судья заявил в ходе брифинга в пятницу, 30 декабря, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы", - сказал Слиденко.

Новость дополняется.

Конституционный Суд новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Судья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:24
Судья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку
15:19
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
15:18
В Турции произошло землетрясение 7 баллов: опубликованы фото
15:17
Глава КСУ обратился к Зеленскому с просьбой о переговорах
15:15
В МИД Украины сделали жесткое заявление в адрес России из-за Беларуси Видео
Реклама
14:58
Бомбический салат из рукколы – быстрый рецепт Видео
14:27
В КСУ допустили резонансное решение по Высшему антикоррупционному суду Видео
14:19
Как правильно чистить зубы щеткой и нитью: главные правила и ошибки Видео
14:13
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
14:05
Зеленский решил распустить КСУ после разговора с главой суда – Мендель Видео
13:59
Как избавиться от экземы на руках из-за санитайзера: названы простые способы Видео
13:58
Лунный календарь на ноябрь 2020: назван самый благоприятный день
13:50
Настя Каменских предстала в новом образе и нарвалась на жесткую критику​ Видео
13:50
"Нам отступать некуда": Лукашенко анонсировал протестующим тотальный террор Видео
13:41
Хабиб Нурмагомедов разразился угрозами в адрес "твари" Макрона Видео
13:25
Локдаун во Франции: тысячи парижан покидают город из-за карантина Видео
13:23
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
13:18
"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд Видео
13:07
Болит шея: названы точки, которые помогут уменьшить боль Видео
12:55
Врачам приподняли зарплату: Степанов похвастался суммой Видео
Реклама
12:46
Соцсеты вызывают депрессию: медик указала на 4 способа победить ее Видео
12:42
У Путина оценили вероятность ввода миротворцев России в Нагорный Карабах Видео
12:37
Скарлетт Йоханссон на тайной церемонии в третий раз вышла замуж
12:36
Вздутие живота: врачи назвали овощи, которых стоит избегать Видео
12:34
Популярный мессенджер Viber запустил эксклюзив для Украины
12:30
Как Зеленский поломал планы оппозиции мнение
12:20
К КСУ стягивают спецназ, участники митинга рвутся внутрь Видео
12:13
Коронавирус скоро пойдет на спад: врач объяснил причину Видео
11:58
Карантин в регионах будут устанавливать по новому принципу – Немчинов Видео
11:44
Кредит патриотичного гетмана Порошенко выплатят сами украинцы мнение
11:36
Пашинян назвал единственный способ остановить войну в Карабахе Видео
11:34
В Бабьем Яру вандалы устроили погром - фото
11:31
Хэллоуин заглянул в Steam — праздничная распродажа со скидками до 90 %
11:25
Как отличить грипп от коронавируса: Комаровский раскрыл простой способ Видео
11:14
Зоны карантина в Украине обновлены: красную пополнили два областных центра Видео
11:07
Зеленский на глазах превращается в узурпатора мнение
10:55
"Нужно избежать": Степанов выступил против локдауна в Украине Видео
10:50
Кабмин добавил полномочия полицейским: что еще разрешено делать копам Видео
10:48
Хэллоуин 2020 – что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
10:46
Зеленский сам дал основание для своего импичмента – юрист Видео
Реклама
10:44
"Это, бл*дь, просто провал": блогер сыграл в Cyberpunk 2077 и пришел в отчаяние
10:20
"Рай для мошенников": астролог сказал, когда деньги будут "утекать сквозь пальцы"
10:19
В Киеве здание КСУ забросали презервативами, фаерами и дымовыми шашками Видео
09:49
Украина переходит в фазу обширного кризиса мнение
09:40
Врач посоветовала, как заставить соблюдать карантин в Украине
09:18
После COVID-19 миру грозят новые пандемии – ученые Видео
09:17
Количество угроз для устройств на Android и iOS сократилось - специалисты по кибербезопасности
09:04
В Киеве найдено рекордное число больных коронавирусом Видео
08:42
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
08:34
Новый антирекорд: COVID-19 в Украине впервые заразил более 8 тысяч человек за сутки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять