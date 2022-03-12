"Таких сволочей за всю жизнь не видела": россиянка из Гостомеля гневно высказалась об агрессорах

Россиянка из Гостомеля гневно высказалась об агрессорах/ Скриншот из видео

Наталья, жительница Гостомеля, что на Киевщине, который неоднократно подвергался бесчеловечным атакам российских оккупантов, заявила, что сволочей вроде них еще не видела за всю свою долгую жизнь. Видеозапись флэш-интервью с ней была опубликована портале YouTube.

"Я сама россиянка, я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Но на данный момент я должна сказать, что таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела. Я никогда не могла подумать о том, что они приедут меня защищать. Я их просила об этом? Я просила Кадырова забрать мое золотое колечко себе на ворота? Нет! Гады они!", – сказала женщина.

Наталья прямо говорит, что, с учетом своих корней, до войны РФ против Украины мечтала вернуться на историческую родину.

Кроме того, женщина посетовала, что никогда не могла подумать, что российские войска вторгнутся в Украину и будут творить настолько ужасные вещи.

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Напомним, ранее российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко. Мужчина погиб, раздавая еду и лекарства.

"Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше некуда и все пассажиры выпрыгнули из машины. В ЖК "Покровский", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух ребят расстреляли, а двоим удалось спастись", - говорит Надежда.