В оккупированном селе на Черниговщине люди спели гимн Украины и осудили мародеров

Люди вышли против оккупантов в Ченниговской области / Громадське

В селе Репки на Черниговщине местные жители не дают российским оккупантам устанавливать свои правила. Они демонстрируют свою патриотическую позицию.

Отмечается, что оккупанты застрелили при въезде в населенный пункт безоружного человека, захватили местный отдел полиции и начали заниматься мародерством. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Известно, что оккупанты-мародеры отобрали у людей трактор, грузовик "Камаз" и занимались грабежом продовольственного магазина.

По информации пограничной службы в населенный пункт заехала техника с отметками "О". Один из оккупантов, назвавшись полковником полиции, начал диктовать местным жителям свои правила.

"В случае неповиновения угрожал применить силу, вплоть до расстрела поселка артиллерией. Требовал отдать всю грузовую технику и провозгласил комендантский час", - отметили в ведомстве.

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Горожане не согласись с позицией оккупантов, пели гимн и показывали видеодоказательства убитых и пленных россиян, отмечая что русскую армию встречают не с цветами.

"Лицо, назвавшееся полковником полиции, сказало, что доложит руководству о неприятии местным населением оккупации. Начал переговоры с жителем города, который до 2010 года был начальником полиции Репок. Горожане указанному лицу никаких властных или переговорных полномочий не делегировали", - отмечается в сообщении.

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