Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

В конце марта театры отмечали профессиональный праздник – День театра. Мы подобрали для вас самые знаковые спектакли этой весны, которые стоит посмотреть в столичном Молодом театре: есть премьера и проверенные хиты.

Премьера! "Мать моей мамы" 7 апреля

Свежеиспеченный спектакль Молодого театра, премьера состоялась 30 марта. Искрометная комедия – "Мама моей мамы". Великолепный актерский тандем – Татьяна Стебловская, Елена Узлюк, Николетта Мачани, Игорь Щербак. Три поколения – бабушка, мать и дочь – никак не могут найти ответ на извечный женский вопрос: почему от них всю жизнь бегут мужчины?! Вот и сейчас – за несколько дней до свадьбы исчезает Саша, жених бабушки.

Возможно, разгадка не так уж проста, как всем кажется? Виновата во всем… покойная прабабушка?

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Ответы на эти и другие вопросы в современной украинской матриархальной комедии по пьесе Дарьи Кулик.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/matir-moyeyi-mamy

"Именно там! Именно тогда!" 5 апреля

Эта история начинается как анекдот. Он и она – двое хороших, странных, грустных, немного смешных людей. Они случайно встретились в ресторане при гостинице, провели ночь, а к утру поняли: им легко вместе, они могут все друг другу рассказать – о своих супругах, о детях, о мечтах…

Случайная интрижка стала любовью, которую дано почувствовать только раз в жизни. И вот они стали встречаться раз в год на том же месте на протяжении всей жизни.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/same-tam-same-todi

"Момент" 6 апреля

Спектакль по мотивам рассказов Владимира Винниченко "Момент" и "На ту сторону".

Они встретились в непростые времена, их жизнь могла оборваться каждую минуту. И тогда их захватил вихрь любви. Доверчивый взгляд, горячее дыхание, неуловимый аромат. Условия, место встречи, социальный статус – все это суета: есть только ощущения и эмоции.

А дальше… решать именно им – останется между ними любовь навсегда или продлится только мгновение.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/moment

"Нужны лжецы" 6 апреля

Одинокому и неуемному мсье Амилькару нужны высококлассные лжецы! Художник-неудачник, девочка по вызову, актриса одного из театров... Всех их собирают в удивительном загородном доме. Почему? Да потому что им предлагают чрезвычайную работу – врать. И за каждую бурную фантазию платит мсье Амилькар. Так что делают они все решительно, с блеском в глазах и правдиво! Лжецы знакомятся, влюбляются до безумия, и... лгут, все же... лгут... Или нет? Разбирайтесь сами! Вы ведь тоже приглашены на эту бешеную комедию!

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/potribni-brehuny

"Инъекция бессмертия" 7 апреля

Мировая звезда Эмилия, у которой есть все: деньги, слава, внимание поклонников. Ее желают, любят, боготворят. Она безразлична к жизни, но так страстна, чтобы жить!

Эмилия приезжает в маленький городок, гастроли переворачивают все с ног на голову, ее таланту поклоняются все вокруг. Молодая красавица пытается спастись от своего страха, но местные жители устроили над ней самосуд.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/inyekciya-bezsmertya

"Метод Гронхольма", 8 апреля

Оказавшись на одном собеседовании, четыре героя понимают, что они вовлечены в увлекательную детективную игру. Но стоит ли убивать человечность ради должности топ-менеджера в престижной компании?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/metod-gronholma

"Город Солнца" 8 апреля

Интеллектуальное фэнтези по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес". Утратив последнюю надежду на семейное счастье в реальной жизни, Сольнес создает утопический идеальный мир – виртуальный город Солнца. Место, где сбываются все мечты, место без боли и сострадания, место, где никто не умирает, где люди всегда будут счастливы. В доме своей мечты он планирует поселиться вместе с любимой женой среди других счастливых семей. Но за день до переправки открывается страшная тайна – соглашение десятилетней давности, которое он заключил с 12-летней девочкой Хильдой.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/misto-soncya

"Шинель" 9 и 22 апреля

Неприметный чиновник одного департамента должен сменить свою старую изношенную шинель на новую. Но для этого ему нужно сменить старую жизнь на новую, что он и пытается сделать. Сможет ли Акакий удержать новую шинель и новую жизнь?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/shynel

"Жагучая тайна" 9, 19 и 28 апреля

Спектакль по мотивам новелл Стефана Цвайга.

Почему профессор так придирается к своему ученику? Не потому ли, что его жена слишком кротка к юноше?

Зачем барону заводить дружбу с мальчишкой-подростком? Не ради ли симпатии его красивой матери?

Кто эта бедная девушка, шантажирующая почтенную даму и требующая все больше денег?

Что победит: любовь, страх или чувство долга, когда держишь в руках бумажку с призывом на военную службу?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/zhagucha-tayemnycya

"Убить или любить" 11 и 28 апреля

Рождественский вечер. Восемь красавиц, ждут уютный семейный праздник. Среди них – один, занимает особое место в жизни каждой.

Чем же займутся в канун праздника эти восемь? Они точно не будут унывать! А притворяться влиятельными, успешными, умными, влюбленными и веселыми. Будут играть успех, покой, выдержку, истерику. Будут играть друг для друга. До последнего выстрела…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/ubyty-chy-lyubyty

"Остров любви" 12 апреля

Их было двое – мужчина и женщина, сохранить отношения после семейной трагедии оказывается непросто. Вспомнить давнюю историю, покаяться и наконец очиститься и одержать победу над тьмой – но так ли будет…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/ostriv-lyubovi

"Загадочные вариации" 12 и 26 апреля

На безлюдный остров в ледяном норвежском море, где последние 15 лет отшельником живет известный писатель, приезжает журналист из маленькой провинциальной газеты. Чтобы взять интервью. Почему нобелевский лауреат соглашается с этим, ведь он ненавидит журналистов? А может быть, это вовсе и не журналист? Тогда зачем он приехал? Они говорят о какой-то женщине.

Эта детективная история была написана драматургом Эриком Шмиттом специально для бенефиса Алена Делона.

На сцене только два актера – Алексей Вертинский и Александр Ромашко.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zagadkovi-variaciyi

"Ловушка" 14 и 30 апреля

Свадьба. Медовый месяц. Уютный домик в горах. Так началась счастливая история супружеской жизни Даниэля и Элизабет. Однако счастье не было длинным – неожиданно исчезает жена… Убитый горем муж получает известие – мадам Корбан нашлась. Но почему он не радуется? В доме вместо Элизабет появляется незнакомая женщина! Она ведет себя как любимая жена и возникает вопрос – что не так в этой истории?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/pastka

"Жажда моря" 15 апреля

Стать "правильным", как требует общество, но быть несчастливым? Или жить своей жизнью, ничего не скрывая?

Что выбрать, чтобы найти свое счастье: искать настоящую любовь или опуститься до разврата с первым попавшимся? Прыгнуть под поезд или сесть в него и поехать как можно дальше?

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zhaga-morya

"Цап-ка-Цап" 15 апреля

По мотивам украинской народной сказки "Коза-Дереза". А мы вам сейчас покажем, откуда у той сказки ноги растут. Когда наглый Цап-ка-коз вводит в заблуждение самого Бога, только Рак-Казак имеет смелость вывести лжеца на чистую воду

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/cap-ka-cap

"Фрекен Жюли" 18 апреля

Одинокая Жюли начинает тонкую психологическую игру с лакеем Жаном, где ставка куда больше, чем животное желание. Но никто и подумать не мог, что с каждым раундом они все больше будут терять контроль. Они станут рабами неподвластной им силы…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/freken-zhyuli

"Фенилэтиламин" 18 апреля

Небольшая гостиница на юге США объединила шесть историй любви. Каждая уникальна и не похожа на другую. Каждая близка и ясна. Здесь и любовники, бегущие от обыденности супружеской жизни. Брат с сестрой, пытающихся преодолеть запретную страсть. Замужняя женщина, которую захватил адюльтер с юношей, и одинокая женщина – жертва любви к профессору. Здесь и любовная драма преданной администраторши отеля, и обыденная история горничной, заблудившейся в отношениях с женатыми мужчинами.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/feniletylamin

"Коварство и любовь" 19 и 29 апреля

Шедевр Фридриха Шиллера, который уже более двух веков не сходит с ведущих сцен мира, рассказывает удивительную историю подъема леди Мильфорд – всесильной любовницы герцога, стремящейся достичь высочайшей вершины славы, богатства и женского счастья. Ее красота, ум и хитрость заставляют дрожать от восторга большинство мужчин, а ее коварство не находит сопротивления даже среди самых причудливых интриганов герцогства.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/pidstupnist-i-kohannya

"Лекарство для лекарства" 20апрель

Что происходит с женщиной, которую предал мужчина и лучшая подруга? Она боится, не может овладеть своей злобой. Если не решается убить себя, потому что невмоготу жить, то лучший выход – бросить все, убежать, никого не видеть и начать все с начала.

Все, что ей сейчас нужно – сигарета и... А он лезет со своей моралью, желает ей добра. Он ведь известный психолог. Но ей так хочется скрыться ото всех.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/liky-dlya-liky

"Осенний блюз" 20 апреля

Одна вся жизнь была звездой, а другая так жаждала ее любви... Напряжение между двумя женщинами растет с каждым разговором, общим обедом и даже новым платьем. Мать и дочь, которые не виделись вечность, пытаются простить друг другу старые образы и найти путь к примирению. Но сдержать чувство, что годами прячешь где-то глубоко в душе, не легко.

Спектакль по киносценарию Ингмара Бергмана "Осенняя соната".

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/osinniy-blyuz

"Очарованный", 23 апреля

Спектакль по пьесе "Бесталанная" Ивана Карпенко-Карого. Что бывает, когда сердце рвется пополам, вы узнаете из лучшей украинской пьесы о любви. Эта история о том, как одно бездумное заблуждение может разрушить всю жизнь, ведь настоящее чувство происходит только раз.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zacharovanyy

"Невероятная история любви" 25 апреля

Они встретились… во сне. А потом еще раз… и еще… И теперь, каждый раз проснувшись, они бродят по улицам города, надеясь на встречу. Кажется, она неизбежна, ведь у них есть пароль, чтобы не разминуться, - причудливые слова... Но смогут ли они почувствовать друг друга, потрогать, поймать дыхание, тепло рук?.. А возможно, они живут на разных полушариях планеты. разные времена и эпохи, и их любовь так и останется всего лишь сном.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/neymovirna-istoriya-kohannya

"Риверсайд драйв" 30 апреля

Джим Свейн – писатель, 45 лет. Неуверенный в себе мужчина, в семье которого настоящий кризис. Он выходит на набережную, чтобы… что? Возможно, встретиться с кем-то или что-нибудь обдумать. Однако размышления прерывает бродяга, который появляется как ниоткуда. Этот нищий знает о нем все – о жене и любовнице, он словно погружается в мысли главного героя.

Возможно, именно обычный бездомный поможет обеспеченному жителю мегаполиса из Риверсайд драйв распутать клубок проблем и определиться с его творческой самоидентификацией?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/riversayd-drayv