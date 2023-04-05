УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

5 апреля 2023, 20:38
Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

В конце марта театры отмечали профессиональный праздник – День театра. Мы подобрали для вас самые знаковые спектакли этой весны, которые стоит посмотреть в столичном Молодом театре: есть премьера и проверенные хиты.

Премьера! "Мать моей мамы" 7 апреля

Свежеиспеченный спектакль Молодого театра, премьера состоялась 30 марта. Искрометная комедия – "Мама моей мамы". Великолепный актерский тандем – Татьяна Стебловская, Елена Узлюк, Николетта Мачани, Игорь Щербак. Три поколения – бабушка, мать и дочь – никак не могут найти ответ на извечный женский вопрос: почему от них всю жизнь бегут мужчины?! Вот и сейчас – за несколько дней до свадьбы исчезает Саша, жених бабушки.

Возможно, разгадка не так уж проста, как всем кажется? Виновата во всем… покойная прабабушка?

видео дня

Ответы на эти и другие вопросы в современной украинской матриархальной комедии по пьесе Дарьи Кулик.

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/matir-moyeyi-mamy

"Именно там! Именно тогда!" 5 апреля

Эта история начинается как анекдот. Он и она – двое хороших, странных, грустных, немного смешных людей. Они случайно встретились в ресторане при гостинице, провели ночь, а к утру поняли: им легко вместе, они могут все друг другу рассказать – о своих супругах, о детях, о мечтах…

Случайная интрижка стала любовью, которую дано почувствовать только раз в жизни. И вот они стали встречаться раз в год на том же месте на протяжении всей жизни.

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/same-tam-same-todi

"Момент" 6 апреля

Спектакль по мотивам рассказов Владимира Винниченко "Момент" и "На ту сторону".

Они встретились в непростые времена, их жизнь могла оборваться каждую минуту. И тогда их захватил вихрь любви. Доверчивый взгляд, горячее дыхание, неуловимый аромат. Условия, место встречи, социальный статус – все это суета: есть только ощущения и эмоции.

А дальше… решать именно им – останется между ними любовь навсегда или продлится только мгновение.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/moment

"Нужны лжецы" 6 апреля

Одинокому и неуемному мсье Амилькару нужны высококлассные лжецы! Художник-неудачник, девочка по вызову, актриса одного из театров... Всех их собирают в удивительном загородном доме. Почему? Да потому что им предлагают чрезвычайную работу – врать. И за каждую бурную фантазию платит мсье Амилькар. Так что делают они все решительно, с блеском в глазах и правдиво! Лжецы знакомятся, влюбляются до безумия, и... лгут, все же... лгут... Или нет? Разбирайтесь сами! Вы ведь тоже приглашены на эту бешеную комедию!

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/potribni-brehuny

"Инъекция бессмертия" 7 апреля

Мировая звезда Эмилия, у которой есть все: деньги, слава, внимание поклонников. Ее желают, любят, боготворят. Она безразлична к жизни, но так страстна, чтобы жить!

Эмилия приезжает в маленький городок, гастроли переворачивают все с ног на голову, ее таланту поклоняются все вокруг. Молодая красавица пытается спастись от своего страха, но местные жители устроили над ней самосуд.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/inyekciya-bezsmertya

"Метод Гронхольма", 8 апреля

Оказавшись на одном собеседовании, четыре героя понимают, что они вовлечены в увлекательную детективную игру. Но стоит ли убивать человечность ради должности топ-менеджера в престижной компании?

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/metod-gronholma

"Город Солнца" 8 апреля

Интеллектуальное фэнтези по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес". Утратив последнюю надежду на семейное счастье в реальной жизни, Сольнес создает утопический идеальный мир – виртуальный город Солнца. Место, где сбываются все мечты, место без боли и сострадания, место, где никто не умирает, где люди всегда будут счастливы. В доме своей мечты он планирует поселиться вместе с любимой женой среди других счастливых семей. Но за день до переправки открывается страшная тайна – соглашение десятилетней давности, которое он заключил с 12-летней девочкой Хильдой.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/misto-soncya

"Шинель" 9 и 22 апреля

Неприметный чиновник одного департамента должен сменить свою старую изношенную шинель на новую. Но для этого ему нужно сменить старую жизнь на новую, что он и пытается сделать. Сможет ли Акакий удержать новую шинель и новую жизнь?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/shynel

"Жагучая тайна" 9, 19 и 28 апреля

Спектакль по мотивам новелл Стефана Цвайга.

Почему профессор так придирается к своему ученику? Не потому ли, что его жена слишком кротка к юноше?

Зачем барону заводить дружбу с мальчишкой-подростком? Не ради ли симпатии его красивой матери?

Кто эта бедная девушка, шантажирующая почтенную даму и требующая все больше денег?

Что победит: любовь, страх или чувство долга, когда держишь в руках бумажку с призывом на военную службу?

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/zhagucha-tayemnycya

"Убить или любить" 11 и 28 апреля

Рождественский вечер. Восемь красавиц, ждут уютный семейный праздник. Среди них – один, занимает особое место в жизни каждой.

Чем же займутся в канун праздника эти восемь? Они точно не будут унывать! А притворяться влиятельными, успешными, умными, влюбленными и веселыми. Будут играть успех, покой, выдержку, истерику. Будут играть друг для друга. До последнего выстрела…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/ubyty-chy-lyubyty

"Остров любви" 12 апреля

Их было двое – мужчина и женщина, сохранить отношения после семейной трагедии оказывается непросто. Вспомнить давнюю историю, покаяться и наконец очиститься и одержать победу над тьмой – но так ли будет…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/ostriv-lyubovi

"Загадочные вариации" 12 и 26 апреля

На безлюдный остров в ледяном норвежском море, где последние 15 лет отшельником живет известный писатель, приезжает журналист из маленькой провинциальной газеты. Чтобы взять интервью. Почему нобелевский лауреат соглашается с этим, ведь он ненавидит журналистов? А может быть, это вовсе и не журналист? Тогда зачем он приехал? Они говорят о какой-то женщине.

Эта детективная история была написана драматургом Эриком Шмиттом специально для бенефиса Алена Делона.

На сцене только два актера – Алексей Вертинский и Александр Ромашко.

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zagadkovi-variaciyi

"Ловушка" 14 и 30 апреля

Свадьба. Медовый месяц. Уютный домик в горах. Так началась счастливая история супружеской жизни Даниэля и Элизабет. Однако счастье не было длинным – неожиданно исчезает жена… Убитый горем муж получает известие – мадам Корбан нашлась. Но почему он не радуется? В доме вместо Элизабет появляется незнакомая женщина! Она ведет себя как любимая жена и возникает вопрос – что не так в этой истории?

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/pastka

"Жажда моря" 15 апреля

Стать "правильным", как требует общество, но быть несчастливым? Или жить своей жизнью, ничего не скрывая?

Что выбрать, чтобы найти свое счастье: искать настоящую любовь или опуститься до разврата с первым попавшимся? Прыгнуть под поезд или сесть в него и поехать как можно дальше?

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zhaga-morya

"Цап-ка-Цап" 15 апреля

По мотивам украинской народной сказки "Коза-Дереза". А мы вам сейчас покажем, откуда у той сказки ноги растут. Когда наглый Цап-ка-коз вводит в заблуждение самого Бога, только Рак-Казак имеет смелость вывести лжеца на чистую воду

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/cap-ka-cap

"Фрекен Жюли" 18 апреля

Одинокая Жюли начинает тонкую психологическую игру с лакеем Жаном, где ставка куда больше, чем животное желание. Но никто и подумать не мог, что с каждым раундом они все больше будут терять контроль. Они станут рабами неподвластной им силы…

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/freken-zhyuli

"Фенилэтиламин" 18 апреля

Небольшая гостиница на юге США объединила шесть историй любви. Каждая уникальна и не похожа на другую. Каждая близка и ясна. Здесь и любовники, бегущие от обыденности супружеской жизни. Брат с сестрой, пытающихся преодолеть запретную страсть. Замужняя женщина, которую захватил адюльтер с юношей, и одинокая женщина – жертва любви к профессору. Здесь и любовная драма преданной администраторши отеля, и обыденная история горничной, заблудившейся в отношениях с женатыми мужчинами.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/feniletylamin

"Коварство и любовь" 19 и 29 апреля

Шедевр Фридриха Шиллера, который уже более двух веков не сходит с ведущих сцен мира, рассказывает удивительную историю подъема леди Мильфорд – всесильной любовницы герцога, стремящейся достичь высочайшей вершины славы, богатства и женского счастья. Ее красота, ум и хитрость заставляют дрожать от восторга большинство мужчин, а ее коварство не находит сопротивления даже среди самых причудливых интриганов герцогства.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/pidstupnist-i-kohannya

"Лекарство для лекарства" 20апрель

Что происходит с женщиной, которую предал мужчина и лучшая подруга? Она боится, не может овладеть своей злобой. Если не решается убить себя, потому что невмоготу жить, то лучший выход – бросить все, убежать, никого не видеть и начать все с начала.

Все, что ей сейчас нужно – сигарета и... А он лезет со своей моралью, желает ей добра. Он ведь известный психолог. Но ей так хочется скрыться ото всех.

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/liky-dlya-liky

"Осенний блюз" 20 апреля

Одна вся жизнь была звездой, а другая так жаждала ее любви... Напряжение между двумя женщинами растет с каждым разговором, общим обедом и даже новым платьем. Мать и дочь, которые не виделись вечность, пытаются простить друг другу старые образы и найти путь к примирению. Но сдержать чувство, что годами прячешь где-то глубоко в душе, не легко.

Спектакль по киносценарию Ингмара Бергмана "Осенняя соната".

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/osinniy-blyuz

"Очарованный", 23 апреля

Спектакль по пьесе "Бесталанная" Ивана Карпенко-Карого. Что бывает, когда сердце рвется пополам, вы узнаете из лучшей украинской пьесы о любви. Эта история о том, как одно бездумное заблуждение может разрушить всю жизнь, ведь настоящее чувство происходит только раз.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/zacharovanyy

"Невероятная история любви" 25 апреля

Они встретились… во сне. А потом еще раз… и еще… И теперь, каждый раз проснувшись, они бродят по улицам города, надеясь на встречу. Кажется, она неизбежна, ведь у них есть пароль, чтобы не разминуться, - причудливые слова... Но смогут ли они почувствовать друг друга, потрогать, поймать дыхание, тепло рук?.. А возможно, они живут на разных полушариях планеты. разные времена и эпохи, и их любовь так и останется всего лишь сном.

Билеты:https://molodyytheatre.com/repertoire/neymovirna-istoriya-kohannya

"Риверсайд драйв" 30 апреля

Джим Свейн – писатель, 45 лет. Неуверенный в себе мужчина, в семье которого настоящий кризис. Он выходит на набережную, чтобы… что? Возможно, встретиться с кем-то или что-нибудь обдумать. Однако размышления прерывает бродяга, который появляется как ниоткуда. Этот нищий знает о нем все – о жене и любовнице, он словно погружается в мысли главного героя.

Возможно, именно обычный бездомный поможет обеспеченному жителю мегаполиса из Риверсайд драйв распутать клубок проблем и определиться с его творческой самоидентификацией?

Билеты: https://molodyytheatre.com/repertoire/riversayd-drayv

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:38

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

20:30

Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в ПольшуВидео

19:30

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмыВидео

19:22

"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - ЗеленскийВидео

19:20

Положительный сигнал от американского истеблишментамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:02

Кличко в Лиссабоне обсудил с дипломатами восстановление Киева и поддержку УкраиныФото

18:46

Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с посламиВидео

18:29

Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угрозаВидео

18:28

Народное интервью с Русланом Сеничкиным: мечты, хобби и о чем хочет поговорить с президентом

Реклама
18:26

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

18:10

Путин выдал новый бред и назвал "виновных" в убийстве украинцевВидео

17:50

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

17:46

Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатилсяВидео

17:25

"Российские генералы готовят жест доброй воли": Свитан рассказал о неизбежном "котле" в КрымуВидео

16:39

"Будут приняты правильные решения": ВСУ могут выйти из Бахмута - ЗеленскийВидео

16:19

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

16:17

"Тетка "Нашей Раши" пересмотрела": скандальная россиянка ответила, почему РФ выгнали из спорта и ОИВидео

16:14

Фото попали в сеть: Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве

16:10

Ребел Уилсон наконец показала лицо дочери от суррогатной материВидео

16:06

Ни волос, ни прежней бороды: во что превратился Киркоров после пластикиВидео

Реклама
15:47

ТОП-3 человека, которые ни перед чем не остановятся: самые сильные знаки зодиака

15:45

Даже Дуда не сдержался: Елена Зеленская поразила шикарным стилем в ПольшеВидео

15:40

Воздушные войска пополняются: Польша передает Украине 4 истребителя МиГ-29Видео

15:30

Какие вещи нельзя отдавать даром: 7 предметов, с которыми уйдет ваше счастье

15:25

Мать в слезах просила пустить в храм: на Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воинаВидео

15:15

Найдите лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

15:13

Снежный циклон Norbert устроит в Украине "катастрофу": синоптик предупредила о серьезной непогодеВидео

15:11

Последний концерт Лорак в агрессоре-России отменилиВидео

15:00

Илья Резник иронично подшутил над "невозвращенкой" Аллой ПугачевойВидео

14:37

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

14:30

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

14:17

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:15

Жена Брюса Уиллиса эмоционально высказалась про отношения мужа и Деми Мур

14:09

"Испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили": пограничники не дали "вагнеровцами" прорваться в Бахмут

13:43

"Чувствую себя ужасно, я заставил их": Клинтон раскаялся в причастности к ядерному разоружению УкраиныВидео

13:34

Китай не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: в Пекине рассказали о "дружбе" с ПутинымВидео

13:30

Какой чай самый полезный для здоровья: свойства, которые невозможно заменить

13:08

Одежда и аптечки на 5,2 млн грн – в "Фундации Течия" отчитались об очередной помощи ВСУ

13:08

Старые крышки от консервации - сокровище: 4 причины не выбрасывать их в мусорку

12:48

Пол стакана самого дешевого порошка творит чудеса с унитазом: безумный фокус от опытных хозяекВидео

Реклама
12:45

"Война скоро закончится, переговоров с РФ не будет": Резников заинтриговал прогнозом о скорой победеВидео

12:38

Прикрывал побратимов: в боях за Бахмут погиб диджей из Херсона Андрей Мехряков

12:22

Горбунов впервые рассказал про отношения с экс-женой: "Мы не можем вычеркивать какие-то вещи"Видео

12:20

Последствия не порадуют: что будет, если оставил зарядку в розетке

12:03

"Как в хлеву": Тарзан опозорил "хозяйку" КоролёвуВидео

11:59

"На Москву полетят 200-300 дронов": астролог назвал дату, когда Украина начнет побеждать в войнеВидео

11:52

Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар"

11:32

Бразильская загадка: как выглядит Мария из сериала "Земля любви, земля надежды" сейчас

11:14

"Они не заслуживают этого": мужчина скрывает от родных, что стал мультимиллионером

11:13

"Украина освободит Крым за 5-7 месяцев": у РФ нет сил, чтобы удержать полуостров – ПодолякВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять