Телеканал CNN "присоединил" Харьков к России

В сюжете CNN в правом верхнем углу высвечивалась надпись "Харьков, Россия" / скриншот

Американский телеканал CNN в прямом эфире 25 января обозначил украинский Харьков как часть России.

В сюжете об Украине на протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись "Харьков, Россия". Речь шла о военных учениях Вооруженных сил РФ. Далее транслировалось интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал Главред, 25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Харьков никогда не будет оккупирован.

Об этом он написал в комментариях под своим видео об итогах заседания СНБО в Instagram. В частности, таким образом глава государства отреагировал на комментарий пользователя под ником Сергей о возможном захвате Россией Харькова.

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