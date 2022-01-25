Зеленский уверен, что Харьков никогда не будет оккупирован

Он считает, что это украинский город с "крутыми людьми".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Харьков никогда не будет оккупирован.
Об этом он написал в комментариях под своим видео об итогах заседания СНБО в Instagram.
В частности, таким образом глава государства отреагировал на комментарий пользователя под ником Сергей о возможном захвате Россией Харькова.
"У Харькова есть надежда. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией", - написал мужчина.
В свою очередь Зеленский ответил:
"И не будет никогда оккупированным! Никогда!!! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что вторжение в Харьков будет началом крупномасштабной войны.
После данного высказывания мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что "Харьков располагает всем необходимым, чтобы дать "твердый отпор" потенциальному захватчику.
А по словам главы харьковского СБУ Романа Дудина, местные силовики готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Они прошли учения, в ходе которых было отработано более 10 сценариев возможного развития событий.
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