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Угроза захвата Харькова: в СБУ раскрыли вероятные сценарии агрессии РФ

24 января 2022, 16:57
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В СБУ заявили о 10 потенциальных сценариях возможного развития событий.

СБУ
В СБУ оценили сценарий атаки РФ на Харьков / УНИАН

В Харьковской области отработано более 10 возможных сценариев в связи с потенциальным нападением России, заявил руководитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

"На сегодняшний день Харьковский регион, силовой и правоохранительный блок, как никогда за 8 лет, готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул он во время аппаратного совещания в Харьковской ОГА.

По словам Дудина, за последний год всеми подразделениями, входящими в состав Антитеррористического центра, было проведено более 134 учений, во время которых происходило боевое слаживание между всеми силовыми структурами, правоохранительным блоком, где отрабатывались разные сценарии.

"Нам известно более 10 потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все, даже при полной смене руководящего состава. На сегодняшний день видим, что отдельными политическими силами, партиями, организациями и движениями именно на территории Харьковской области раздувается истерия относительно потенциальной военной угрозы. На сегодняшний день оснований для этого в регионе нет", - заверил он.

Дудин подчеркнул, что имел встречу с руководителем Генштаба Валерием Залужным, на которой согласовал потенциальные действия и сценарии.

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Читайте такжеУгроза захвата Харькова: Терехов посоветовал россиянам "не разевать рот"Руководитель УСБУ в области добавил, что силовые структуры обмениваются информацией в ежедневном режиме и ведут работу на опережение.

В свою очередь начальник 4-го пограничного отряда ГПСУ (г. Харьков) Олег Ковальчук заявил, что на сегодняшний день охрана госграницы осуществляется усиленно, в пунктах пропуска обеспечены фильтрационные мероприятия со всеми лицами, которые ее пересекают.

"Мы владеем той обстановкой, которая есть у пограничного сопредельного государства. На сегодня ситуация на границе – стабильная и контролируемая. Со стороны России каких-то нестандартных действий не наблюдается", - сказал Ковальчук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.

Как подчеркнул он в интервью The Washington Post, попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.

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