Тело пенсионера пролежало в квартире 7 месяцев: киевский адвокат пытался заполучить жилье дедушки

Трупу - семь месяцев / Киевская прокуратура

Жуткий случай в столице. В Киеве адвокат вместе с сообщниками скрывал мумифицированное тело умершего пенсионера. Таким образом мошенник планировал завладеть жильем мужчины.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 89-летняя жертва умерла при невыясненных обстоятельствах в своей квартире. После смерти пенсионера не похоронили, а оставили прямо в его квартире.

"В ходе расследования преступной деятельности установлено, что указанные лица незаконно завладели квартирой одинокого пожилого мужчины на ул. О. Телиги, подделав для этого договор купли-продажи, датированный 2010 годом и якобы заверенный нотариусом, которая умерла в феврале 2021 года", — говорится в сообщении прокуратуры.

На данный момент следствие выяснило, что злоумышленники обнаружили тело дедушки еще в январе 2021 года, но никому не рассказали об этом и не похоронили его, а разработали преступный план для завладения жилищем.

"Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, согласно которому указанный мужчина умер якобы 4 июля 2021 года", - добавили в прокуратуре.

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Раскрыть преступление удалось совершенно случайно.

"14 июля 2021 года в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали организатора группы и одного из ее членов после передачи денежных средств исполнителю за вывоз тела", - говоритя в сообщении.

Оказалось, что подельники согласили вывезти тело дедушки за 1000 долларов США. Труп везли в специальном мешке в крематорий.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Киевщине 18-летняя беременная убила собственную мать и закопала тело во дворе. Девушка пнула мать и легла спать.Трагедия произошла в селе Большая Бугаевка.

О пропаже матери заявила ее старшая дочь. Следователи выяснили, что перед исчезновением женщина вместе с младшей беременной дочерью отдыхали у соседей и распивали алкогольные напиктки. Возвратившись домой между ними вспыхнул конфликт, в результате которого девушка пнула мать и ушла спать.

Тело без признаков жизни дочь обнаружила только утром и очень испугалась осуждения близки. Поэтому решила закопать его во дворе.