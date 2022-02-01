Трагическая гибель боксера Вирчиса: полиция назвала две основные версии

В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.
В полиции озвучили основные версии гибели известного украинского боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным.
По информации полиции Киева, основными версиями являются:
- совершение самоубийства
- доведение до самоубийства.
В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.
Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.
Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.
Что известно о Вирчисе
Боксеру Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).
На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.
Смерть Вирчиса
В Украине умер 49-летний боксер Владимир Вирчис. Его нашли повешенным в Киеве, полиция открыла уголовное производство. Тело Вирчиса было обнаружено случайным прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.
"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая", - отметили в отделении.
Отмечается, что на месте происшествия копы обнаружили бездыханное тело мужчины с петлей на шее.
Утром жена боксера заявила в полицию, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина пришла на опознание и подтвердила личность Вирчиса.
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