Трагическая гибель боксера Вирчиса: полиция назвала две основные версии

Версии гибели боксера Вирчиса / Український бокс. Перезавантаження.

В полиции озвучили основные версии гибели известного украинского боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным.

По информации полиции Киева, основными версиями являются:

совершение самоубийства

доведение до самоубийства.

В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.

Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.

Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.

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Что известно о Вирчисе

Боксеру Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

Смерть Вирчиса

В Украине умер 49-летний боксер Владимир Вирчис. Его нашли повешенным в Киеве, полиция открыла уголовное производство. Тело Вирчиса было обнаружено случайным прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая", - отметили в отделении.

Отмечается, что на месте происшествия копы обнаружили бездыханное тело мужчины с петлей на шее.

Утром жена боксера заявила в полицию, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина пришла на опознание и подтвердила личность Вирчиса.

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