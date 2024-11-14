Трамп будет вынуждать Украину к переговорам, а Путин только этого и ждет - Жданов

Путину нужен не мир, а временное прекращение огня и втягивание Киева в переговорный процесс. А ВПК РФ при этом будет работать в полную силу.

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Трамп будет вынуждать Украину к переговорам, а Путин только этого и ждет/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин YouTube

Основные тезисы Жданова:

Путин хочет втянуть Украину в переговоры

Трамп также всеми силами будет заставлять нас сесть за стол переговоров

Пока будут продолжаться переговоры, РФ будет укреплять свою армию

Российский диктатор Владимир Путин хочет не мира, а временного прекращения огня и втягивания Киева в переговорный процесс. Он рассчитывает на то, что пока переговоры будут продолжаться, страна-агрессор Россия будет укреплять и усиливать свое оккупационное войско.

При этом избранный президент США Дональд Трамп будет всеми силами заставлять нас сесть за стол переговоров, и это только сыграет на руку Путину. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

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По словам Жданова, Россия будет пытаться закончить поглощение Украины, ведь если РФ не поглотит Украину, она развалится.

"Поэтому Путин полностью переведет РФ на военные рельсы и будет пытаться добивать нашу страну, иначе его сметут свои же. У Путина сожжены мосты и нет обратного пути, поэтому ему крайне необходимо временное прекращение огня. Не договор о мире и не сам мир, а временное прекращение огня и втягивание Киева в переговорный процесс. Он рассчитывает на то, что, пока будут продолжаться переговоры, установится прекращение огня или, как в 2015 году, резкое снижение боевой интенсивности", - отметил Жданов.

Эксперт отмечает, что фактически Путину сейчас нужен очередной минский процесс с замедленным конфликтом. При этом российский ВПК будет работать на полную катушку. Путин будет добиваться частичного снятия санкций, понимая, что все санкции с него не снимут. А ВПК России будет полным ходом клепать танки и снаряды.

Жданов не исключает варианта, что замораживание войны на несколько лет может быть самым вероятным сценарием сегодня.

"И Трамп всеми силами будет заставлять нас сесть за стол переговоров", - добавил эксперт.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Как победа Трампа может повлиять на Украину - последние новости

Ранее Главред сообщал, что у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Трампом. Определенные рабочие моменты обсуждались на разных уровнях, подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее сообщалось, что Трамп назначит спецпредставителя по вопросам Украины. Специальный представитель Дональда Трампа будет человеком с большим авторитетом, сообщает Fox News.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, чем обернется для Украины президентство Трампа. Украине стоит готовиться к "черным дням" после победы Трампа на выборах, ведь надеяться на противодействие ему внутри США смысла нет, указывает эксперт.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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