Трогательная история: на Киевщине похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина

Пес сразу узнал своего хозяина / Facebook

На Киевщине в Переяслав-Хмельницком произошла интересная история. Собака породы лабрадор, которого похитили, через 6 лет разлуки узнал своего настоящего хозяина.

Об этом в Facebook написала зоозащитница Наталья Рец.

По ее словам, собаке 11 лет. В 5-летнем возрасте животное похитила родственница хозяев, в качестве мести.

Выяснилось, что сначала собака жила в селе Бориспольского района, но ее новый владелец умер, и животное попало в неблагополучную семью, где злоупотребляли алкоголем.

На это не смогли спокойно смотреть неравнодушные соседи, поэтому обратились к зоозащитникам.

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Истинного хозяина удалось найти благодаря женщине, которая разводит собак. Именно этого лабрадора она 11 лет назад продала его настоящему хозяину.

При встрече пес обрадовался мужчине и начал вокруг него бегать.

Напомним, киевлянин Виктор Олексенко стал звездой в Сети, спасая на руках испуганную собаку во время непогоды, которая бушевала в столице. Сейчас пес в порядке, однако пережил сильный стресс.

Ранее в Днепре домашний пес породы хаски во время прогулки вцепился в лицо прохожей. Как рассказал муж пострадавшей, женщина получила травмы подбородка, шеи, ушей и ноги.