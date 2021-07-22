Трогательная история: на Киевщине похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина

Животное похитили родственники хозяев еще 6 лет назад, чтобы отомстить.
На Киевщине в Переяслав-Хмельницком произошла интересная история. Собака породы лабрадор, которого похитили, через 6 лет разлуки узнал своего настоящего хозяина.
Об этом в Facebook написала зоозащитница Наталья Рец.
По ее словам, собаке 11 лет. В 5-летнем возрасте животное похитила родственница хозяев, в качестве мести.
Выяснилось, что сначала собака жила в селе Бориспольского района, но ее новый владелец умер, и животное попало в неблагополучную семью, где злоупотребляли алкоголем.
На это не смогли спокойно смотреть неравнодушные соседи, поэтому обратились к зоозащитникам.
Истинного хозяина удалось найти благодаря женщине, которая разводит собак. Именно этого лабрадора она 11 лет назад продала его настоящему хозяину.
При встрече пес обрадовался мужчине и начал вокруг него бегать.
Напомним, киевлянин Виктор Олексенко стал звездой в Сети, спасая на руках испуганную собаку во время непогоды, которая бушевала в столице. Сейчас пес в порядке, однако пережил сильный стресс.
Ранее в Днепре домашний пес породы хаски во время прогулки вцепился в лицо прохожей. Как рассказал муж пострадавшей, женщина получила травмы подбородка, шеи, ушей и ноги.