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В Днепре собака по среди улицы набросился на прохожую и разодрала лицо

19 июля 2021, 17:54

По словам хозяев собаки никакого инцидента не было и перестали отвечать пострадавшей.

Собака набросилась на женщину / pixabay

В Днепре домашний пес породы хаски во время прогулки вцепился в лицо прохожей. Как рассказал муж пострадавшей, женщина получила травмы подбородка, шеи, ушей и ноги.

"Мы с женой выгуливали нашу собаку. Рядом две девушки гуляли с хаски Максом. Этот пес (без каких-либо признаков агрессии, то есть он не скалился, а не рычал, а просто напал) вцепился в лицо жены, я оттащил его и придавил к земле, но он еще раз укусил ее в область правого бедра. Укусы были очень глубокими, открылось кровотечение", — рассказывает Юрий Комышан, и опубликовал фото ранений.

Он добавил, что они быстро поехали в больницу и не успели взять номер владельцев хаски. По словам мужчины, хаски всегда выгуливала пара, которую они видели неоднократно. Но в тот день Макса на прогулку вывели две девушки.

"Через знакомых нашли номер телефона владельцев. Объяснили им ситуацию, на что они сказали, что мы в отпуске и не знаем, что произошло. Потом сказали, что не было никакого инцидента и перестали отвечать. Мы попросили срочно сбросить фото паспорта собаки (потому что Макс напал без всякой на то причины, возможно, у него бешенство), но никто не ответил. Оформили заявление в полицию", — написал Юрий Комышан.

Позже выяснилось, что хозяева Макса все же нашлись, сейчас с ними работает полиция.

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"Полиция нашла владельцев Макса. Ведь нужно наблюдение за собакой в течение 10 дней, от этого зависит, как будет дальше проходить лечение. А также неизвестно, кого еще может укусить пес", — изложил ситуацию Юрий.

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Ранее писали, что 5-летнего мальчика в Черкасской области в селе Новоселица покусала бойцовская собака. Разъяренную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

собаки
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