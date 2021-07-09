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Лицо в крови и сотрясение мозга: в Днепре в аквапарке ребенок получил травму

9 июля 2021, 11:20
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Мальчику упал на голову другой ребенок, рассказала мама 9-летнего Тимофея.

Ребенку оказали помощь областной детской нейрохирургии в Днепре - аквапарк обвинил в инциденте маму мальчика / facebook.com/AnastasiyaVKulakova

В Днепре в аквапарке на жилмассиве Победа травму головы получил 9-летний мальчик. Ему на голову в воде упал другой ребенок. Администратор заведения повела пострадавшего мальчика в медицинский пункт. Машина скорой помощи ехала около 40 минут, в то время как ребенку было плохо. В аквапарке не предлагали компенсацию, обвинив маму мальчика в том, что она не следила за своим ребенком. Пострадавшего госпитализировали в детскую нейрохирургию областной детской больницы, где диагностировали ушиб ключицы и сотрясение мозга и оказали помощь. Администрация аквапарка предложила возместить расходы на лечение после предания инцидента огласке в Сети. Об этом заявила мама ребенка Анастасия Кулакова.

На своей странице в социальной сети Facebook она рассказала о том, что инцидент произошел в четверг, 8 июля в аквапарке на жилмассиве Победа. По ее словам, ребенок почти сразу травмировался после того, как зашел в воду.

"Я не успела даже переодеться. Тимофей успел 1 раз съехать с водяной горки. Он съезжал в бассейн, а в это время другой мальчик перелезал через забор бассейна, не удержался и упал Тимофею на голову. Все это происходило у поста девушки-инструктора", - сказала Анастасия.

По словам женщины, она потребовала оказать сыну медицинскую помощь. Ребенка с травмой повели в медпункт. Скорая ехала очень долго. Компенсацию в аквапарке не предлагали и сказали ей, что она сама виновата.

Ребенку диагностировали сотрясение мозга и ушиб ключицы / facebook.com/AnastasiyaVKulakova

"Администратор растерянно, но быстро повела его в медпункт. Так, повела, с разбитой головой и подозрением на ЧМТ. Скорая ехала почти 40 минут. Тимофея рвало на пол медпункта. Компенсации не предлагали, потому что" вы сами виноваты ". И мне было предложено "следить за своим сыном" .Так я и смотрела. И я сразу увидела залитое кровью лицо Тимоше, и вывела его из бассейна", - рассказала мама ребенка.

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Мальчика госпитализировали в детскую нейрохирургию областной детской больницы на Космической. Там ему оказали медицинскую помощь – зашили рану на голове, сделали рентген и анализы. Ребенку диагностировали сотрясение мозга и ушиб ключицы.

Женщина подчеркнула, что после того, как она разместила на своей странице в социальной сети пост об инциденте, администрация аквапарка связалась с ей и предложила компенсировать расходы на лечение.

Как сообщал Главред, в Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и получила перелом обоих предплечий. Родители ребенка сообщили, что она травмировалась по собственной неосторожности

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