Тука спрогнозировал, что ждет Украину после ухода Путина с поста

Владимир Путин / Reuters

В случае, если Владимир Путин покинет пост президента РФ, Украине и украинцам не стоит ждать радикальных изменений к лучшему ‒ ни в проблеме с захваченным Крымом, ни в войне на Донбассе.

Об этом в рамках чата на Главреде заявил Георгий Тука ‒ Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

"В России идет подготовка к смене власти, передаче власти. И сейчас разворачивается борьба между двумя-тремя кандидатурами. Речь идет о представителях силовых ведомств РФ. Противостояние между этими ведомствами объясняются тем, что у нас называют войной "башен Кремля". Чем все это закончится, предсказать тяжело. Не верю, что в России может сложиться революционная ситуация. Однако допускаю, что там может быть реализован сценарий того или иного дворцового переворота. Поживем – увидим", ‒ сказал он.

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По словам Туки, за те двадцать лет, что Путин в той или иной форме возглавляет Россию, в этой стране сформирован "консолидированный Путин" и любой преемник президента РФ будет идти именно прежним курсом.

В нашей стране у многих есть иллюзия: весь негатив, связанный с аннексией Крыма и войной на Донбассе, персонифицирован в образе президента Путина, и потому существует идеологема, что после отставки или ухода Путина в мир иной все наладится. Ничего подобного. За годы правления Путина в России был сформирован "консолидированный Путин", а это десятки высокопоставленных людей – публичных и непубличных, и, естественно, преемник Путина в той или иной степени будет находиться под влиянием этой большой группы российского истеблишмента. Поэтому ожидать радикальных изменений в векторе Россия-Украина с приходом нового лидера РФ просто наивно.

Кроме того, Тука убежден, что главный на сегодняшний день российский оппозиционер Алексей Навальный (даже если чудесным образом и придет к власти в РФ) возвратит Крым под власть Украины.

"Путин и Навальный – это аверс и реверс одной монеты. В случае если Навальный каким-то чудом станет новым президентом России, я не верю, что он добровольно вернет Украине Крым. Это сказки. Вообще, на сегодняшний день такой сценарий маловероятен, кто бы ни стал президентом РФ в ближайшем будущем", ‒ подытожил он.

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