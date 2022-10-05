У оккупантов огромные потери: в Генштабе рассказали о мощной контрнаступлении ВСУ на Херсонщине

Российские оккупанты пытаются отступать на Херсонщине / Коллаж УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные контрнаступают по всей линии фронта и наносят мощные удары по позициям оккупантов. В Херсонской области российские военные терпят огромные потери. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты пытаются эвакуироваться и перевезти технику и раненных переправами через реку Днепр. Лишь в населенный пункт Веселое возле Каховской ГЭС было перемещено до 150 раненых российских вояк.

"В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение 2 сел – Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября заявили, что благодаря грамотной и тщательно спланированной военной операции армии Украины удалось освободить ряд населенных пунктов. В частности, под контроль Киева вернули Давидов Брод, Крещеновку, Любимовку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Малую Александровку и Большую Александровку.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ достигли серьезных успехов в Херсонской области. Бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войска на севере региона. Оккупанты вынуждены отступать со своих позиций.

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