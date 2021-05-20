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У Порошенко резко ответили Зеленскому на "приговор" и разразились обвинением

20 мая 2021, 16:48
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В ЕС Владимира Зеленского обвинили в перекладывании вины на предшественников.

Зеленскому резко ответили в партии Порошенко
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский не стал приговором своему предшественнику Петру Порошенко, заявили в партии пятого президента Украины Европейская солидарность.

"Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский как тот, кто лично ответственен за провал вакцинации, стал смертным приговором...", - цитирует Украинская правда пресс-службу ЕС.

В партии напомнили, что Порошенко уже два года не является президентом, в то время как Зеленский обладает "абсолютным объемом власти" и перекладывает на предшественников собственное бездействие.

"Президент (Зеленский, - ред.) сам по себе, а страна сама по себе как параллельные прямые", - считают в ЕС.

В заявлении также говорится, что официальные данные Минздрава относительно заболевания коронавирусом в Украине якобы сфальсифицированы и напомнили о расчетах Национальной академии наук, в которых говорится о том, что от COVID-19 в Украине скончались 150 тысяч человек.

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Ранее Зеленский ответил на вопрос о своих отношениях с экс-президентом Петром Порошенко. Он сказал, что стал приговором для Порошенко, однако экс-президент не хочет понять, что с ним случилось.

Зеленский обвинил Порошенко в том, что для него простой человек – это ничто. "Это невозможно исправить ни опытом, ни образованием", - считает глава государства.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Европейская солидарность
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