"У врага есть очень большое преимущество": какая техника может изменить ситуацию на фронте

Средства радиоэлектронной борьбы сейчас одной из самых необходимых вещей на фронте, ведь это техника, которая создает препятствия для связи между оператором и всем оружием с радиоэлектронным оборудованием.
На каком уровне Вооруженные Силы Украины обеспечены РЭБами и какая разница в технике с оккупационной армией РФ в интервью Главреду рассказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.
По его словам, производство средств радиоэлектронной борьбы проще в организации. Сейчас Украина активно наращивает средства РЭБ не окопного уровня, а тактического - они к нам поступают, есть даже новые разработки. Однако ситуация все еще далека от идеала, то есть надлежащего уровня обеспечения. Но положительная динамика уже прослеживается.
Крамаров отметил, что у врага, к сожалению, есть очень большое преимущество в мощных средствах радиоэлектронной борьбы. Однако Украина имеет все шансы изменить эту ситуацию. Согласно информации эксперта, сейчас есть определенные попытки организовать производство РЭБов.
В то же время, Украина не прекращает работу на дипломатическом уровне. Сейчас компетентные представители страны пытаются понять, какие эффективные средства мы в состоянии получить от западных партнеров.
Кто такой Андрей Крамаров
Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.
В прошлом - сотрудник банковской сферы.
Ситуация на фронте – что известно
Напомним, Покровское, Торецкое и Краматорское направления остаются сегодня самыми горячими точками фронта. На этих участках в течение недели произошло самое большое количество боевых столкновений, общее количество которых доходило до 200 столкновений в сутки.
Ранее сообщалось, что интенсивные атаки врага ВСУ по состоянию на данный момент фиксируют на пяти направлениях фронта. Там у армии страны-агрессора России есть определенные тактические успехи. Это обусловлено активным использованием авиационной поддержки РФ.
Накануне главнокомандующий Сырский рассказал, что дроны являются одним из приоритетов для войск, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией.
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