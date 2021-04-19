В ОП назвали единственный путь завершения войны на Донбассе

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала перспективы продолжения переговоров и урегулирование конфликта на Донбассе дипломатическим путем.

Говоря в эфире телеканала Дом об итогах переговоров Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, она подчеркнула, что Украина настроена на продолжение переговоров.

Она пояснила, что лидеры трех стран обсуждали шаги по исполнению договоренностей для активного продвижения к миру.

"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, двигаться именно дипломатическим путем, активизировать процессы", – сказала она.

По словам пресс-секретаря президента, в ходе трехсторонних переговоров обсуждался предложенный Германией и Францией и доработанный Украиной план урегулирования конфликта – так называемые кластеры.

Мендель добавила, что война на Донбассе остается единственным конфликтом в Европе: "И президент Владимир Зеленский готов сделать все для того, чтобы ее закончить. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг. Европа хочет окончания войны".

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