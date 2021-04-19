В ОП назвали единственный путь завершения войны на Донбассе

В ОП оценили итоги переговоров Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала перспективы продолжения переговоров и урегулирование конфликта на Донбассе дипломатическим путем.
Говоря в эфире телеканала Дом об итогах переговоров Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, она подчеркнула, что Украина настроена на продолжение переговоров.
Она пояснила, что лидеры трех стран обсуждали шаги по исполнению договоренностей для активного продвижения к миру.
"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, двигаться именно дипломатическим путем, активизировать процессы", – сказала она.
По словам пресс-секретаря президента, в ходе трехсторонних переговоров обсуждался предложенный Германией и Францией и доработанный Украиной план урегулирования конфликта – так называемые кластеры.
Мендель добавила, что война на Донбассе остается единственным конфликтом в Европе: "И президент Владимир Зеленский готов сделать все для того, чтобы ее закончить. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг. Европа хочет окончания войны".
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Переговоры Зеленского с Макроном и Меркель
- По итогам переговоров канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Российскую Федерацию отвести российские войска от украинских границ.
- Лидеры Германии, Франции и Украины обсудили вопрос безопасности на российско-украинской границе и на востоке Украины.
- Они призвали сократить эти военные подкрепления для снижения напряжения в ситуации.
- Также Меркель и Макрон подчеркнули их поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Лидеры Германии и Франции подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и заверили, что продолжат прилагать свои усилия в "нормандском формате".