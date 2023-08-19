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У Зеленского жестко ответили на нытье РФ и намекнули на неадекватность Лаврова

Алексей Тесля
19 августа 2023, 14:33 обновлено 19 августа, 14:38
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Российская верхушка пребывает в "параллельной реальности", подчеркнул Михаил Подоляк.
Лавров
Михаил Подоляк ответил на нытье Сергея Лаврова / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который пожаловался на международные переговоры по прекращению войны без участия Москвы.

"Повторим для людей из параллельной реальности... Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками. Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины", - написал он в соцсети Х.

По его словам, подобные заявления вызывают сомнение в адекватности представителей российского руководства, в том же числе и Лаврова.

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"Ведь мир - это не война и убийства граждан другой страны", - добавил Подоляк.

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Сообщение М.Подоляка / @Podolyak_M

Бредовое заявление Лаврова

Как пишет "Интерфакс", министр иностранных дел страны-террориста Сергей Лавров пожаловался, что в мире проводят многосторонние встречи без приглашения российских представителей во время которых обсуждают Формулу мира президента Владимира Зеленского.

В частности Лавров пожаловался и на то, что "любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны (интересы страны-террориста, - ред.) сразу отвергают".

Ранее в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид планирует организовать встречу лидеров Украины и РФ.

Ранее Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ. По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

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