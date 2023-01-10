"Убийцы дронов": Пентагон заказал для Украины 14 систем Vampire

Комплексы Vampire позволят сухопутным войскам нацеливать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника.

Систему Vampire можно установить на пикап / Фото l3harris.com

Министерство обороны США заключило 40-миллионный контракт с компанией L3Harris Technologies на поставку 14 ракетных комплексов Vampire, предназначенных для Украины.

Комплексы Vampire называют "убийцами дронов". Они позволят сухопутным войскам нацеливать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника.

Как сообщает пресс-служба L3Harris Technologies, указанные системы предназначены для обеспечения критически важных средств обороны, в частности охраны гражданской инфраструктуры.

"Мы инвестировали в закупки, испытания и сертификацию с августа, чтобы производство Vampire могло начаться без задержек. Мы стремимся поддержать стратегического партнера США надежным потенциалом, пока народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость", – сказал Люк Савойе, президент подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки компании L3Harris.

Согласно контракту с Министерством обороны, L3Harris установит комплексы Vampire на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.

Компания должна поставить для Министерства обороны 14 систем, четыре из которых будут готовы к середине 2023 года, а еще десять – к концу 2023 года.

Ракетный комплекс Vampire - что о нем известно Установки Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) – это система, которая использует небольшие ракеты, чтобы сбивать небольшие беспилотники. Представляет собой портативный комплект, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом для запуска передовой системы высокоточного оружия или других боеприпасов с лазерной наводкой. "Установка может уложиться примерно в два часа и может быть осуществлена двумя людьми в полевых условиях", — говорится на сайте компании-производителя L3Harris Technologies. Среди других преимуществ Vampire — высокая точность и относительная дешевизна ракет по сравнению с ракетами с автоматической наводкой. Снаряды типа APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) или их аналоги не требуют фиксации цели перед пуском, а управляются полуактивной лазерной системой наводки, которая активируется при запуске.

Военная помощь Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Федеративная республика Германия может предоставить танки Leopard Украине. Однако Берлин не пойдет на реализацию такого шага самостоятельно. Немецкое государство будет единым в данном вопросе со своими друзьями и союзниками.

В рамках очередного пакета военной помощи, о котором могут объявить в конце следующей недели, США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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